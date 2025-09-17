Deutsche Bank anticipe une once d'or à 4000 dollars en 2026

(AOF) - Même si l'or a déjà atteint la prévision de Deutsche Bank pour 2026, de 3 700 dollars l’once, la banque allemande estime que l’environnement des devises, marqué par un repli du dollar et des taux, reste favorable à une poursuite de la hausse. Elle reconnait que le métal jaune apparaît surévalué par rapport à sa valeur fondamentale, mais pense que cette situation s’explique en grande partie par la vigueur de la demande officielle, qui devrait persister à l’avenir. Deutsche Bank anticipe désormais un prix de l'once d'or à 4000 dollars l'année prochaine.
A lire aussi
-
Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, Tesla, NU Holdings, Pirelli, Imerys et Nvidia
🎙 ️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! 📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Omar Diebo de Finneko, Marc Dagher ... Lire la suite
-
La Banque du Canada a abaissé mercredi son taux directeur le faisant passer de 2,75% à 2,50%, soit la première diminution en six mois, dans un contexte où les droits de douane américains et l'incertitude commerciale pèsent "lourdement sur l'activité économique". ... Lire la suite
-
(AOF) - Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering. En outre, Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer de Kering, ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont clôturé sans direction claire mercredi, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année. Londres a gagné 0,14% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer