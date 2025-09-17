Deutsche Bank anticipe une once d'or à 4000 dollars en 2026

(AOF) - Même si l'or a déjà atteint la prévision de Deutsche Bank pour 2026, de 3 700 dollars l’once, la banque allemande estime que l’environnement des devises, marqué par un repli du dollar et des taux, reste favorable à une poursuite de la hausse. Elle reconnait que le métal jaune apparaît surévalué par rapport à sa valeur fondamentale, mais pense que cette situation s’explique en grande partie par la vigueur de la demande officielle, qui devrait persister à l’avenir. Deutsche Bank anticipe désormais un prix de l'once d'or à 4000 dollars l'année prochaine.