 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 797,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank anticipe une once d'or à 4000 dollars en 2026
information fournie par AOF 17/09/2025 à 17:14

(AOF) - Même si l'or a déjà atteint la prévision de Deutsche Bank pour 2026, de 3 700 dollars l’once, la banque allemande estime que l’environnement des devises, marqué par un repli du dollar et des taux, reste favorable à une poursuite de la hausse. Elle reconnait que le métal jaune apparaît surévalué par rapport à sa valeur fondamentale, mais pense que cette situation s’explique en grande partie par la vigueur de la demande officielle, qui devrait persister à l’avenir. Deutsche Bank anticipe désormais un prix de l'once d'or à 4000 dollars l'année prochaine.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank