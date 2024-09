Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: accord avec Effecten-Spiegel sur Postbank information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé jeudi être parvenu à un accord avec l'éditeur financier allemand Effecten-Spiegel, qui lui reprochait de ne pas s'être montré suffisamment généreux au moment du rachat de Postbank, il y a près de 14 ans.



Dans un communiqué, le groupe bancaire allemand indique que ce règlement à l'amiable prévoit le versement d'un montant additionnel de 36,5 euros par action en numéraire, en complément du prix d'achat qui avait été proposé à l'époque.



Deutsche Bank rappelle qu'Effecten-Spiegel avait été, en octobre 2010, le premier plaignant à engager des poursuites judiciaires à son encontre dans la foulée de l'officialisation de l'opération.



L'établissement souligne que le groupe d'édition a longtemps été le seul plaignant dans le cadre du dossier, avant d'être rejoint par une pléthore d'autres actionnaires par la suite.



L'accord dévoilé aujourd'hui met fin à la procédure qu'Effecten-Spiegel avait engagée devant la Haute cour d'appel de Cologne.



Suite à cette annonce, l'action Deutsche Bank signait jeudi l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX, signant un gain de plus de 3,3%.



Le groupe avait annoncé le mois dernier avoir désormais trouvé un accord dans le cadre d'environ 60% du nombre total de litiges figurant au dossier Postbank.





