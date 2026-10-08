Dette explosive et taux en hausse : le signal d'alarme des marchés obligataires (Natixis IM)

(Zonebourse.com) - Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a récemment annoncé vouloir influer sur la partie longue de la courbe des taux américaine par des achats de titres. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de hausse généralisée des primes de terme dans le monde, exacerbée par la guerre en Iran. "Mais de quoi cette hausse des taux est-elle le nom ? Que nous disent les investisseurs obligataires ?", s'interroge Julien Dauchez, head of client solutions chez Natixis IM.

L'encours de la dette fédérale aux Etats-Unis a franchi le cap historique des 40 000 milliards de dollars mi-août, tandis que le déficit du budget fédéral dépassait allègrement les 6%. Ces chiffres illustrent une absence de discipline budgétaire désormais généralisée à l'échelle mondiale, aussi inédite en temps de paix qu'injustifiée par la situation économique globale.

Pour Julien Dauchez, "ce laisser-aller budgétaire augmente mécaniquement le volume de titres d'obligations d'Etat que les investisseurs doivent absorber, et pour lesquelles ils exigent désormais des rendements réels (corrigés de l'inflation) nettement plus importants. Ce phénomène s'accentue lorsque les marchés anticipent une détérioration de la trajectoire budgétaire d'un pays, ce qui est précisément le cas de la France, devenue 'l'enfant terrible' de l'Europe. La situation est également exacerbée par la concurrence entre emprunteurs à long terme, où les titans de la Tech prennent une place grandissante en raison de la voracité de leurs besoins de financement."

Quelles conséquences pour l'allocation des portefeuilles ?

Alors que les marchés actions volent de record en record, soutenus par des croissances bénéficiaires flamboyantes, la hausse des taux réels interroge l'allocation des investisseurs. Quel serait l'impact, notamment sur les actions, de taux obligataires s'installant durablement au-delà de 4% voire 5% ? se demande Julien Dauchez.

A de tels niveaux, le coût du capital des entreprises renchérit et la prime de risque des actions fond, au point de rendre les obligations particulièrement compétitives, souligne l'expert.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.