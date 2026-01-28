 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Detroit Calling : un message post-Davos de Motor City : Ross Kerber
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, correspondant de Reuters. Cette chronique fait partie de la lettre d'information Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici - https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-finance/) par Ross Kerber

Vous avez peut-être entendu le discours du directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, lors de la conférence de Davos la semaine dernière, dont la couverture a porté sur ses inquiétudes quant au fait que le capitalisme s'est miné lui-même avec trop d'inégalités et que l'intelligence artificielle est prête à accélérer la tendance.

M. Fink, qui aide désormais à diriger l'organisateur de la conférence, le Forum économique mondial, a également déclaré s'attendre à ce que celui-ci "commence à faire quelque chose de nouveau: se montrer - et écouter - dans les endroits où le monde moderne est réellement construit. Davos, oui. Mais aussi dans des endroits comme Détroit et Dublin - et dans des villes comme Jakarta et Buenos Aires." J'ai donc pris contact avec Sandy Baruah, président de la Chambre de commerce régionale de Détroit , un important groupe de lobbying et de réseautage de la région, pour lui demander ce que M. Fink pouvait s'attendre à entendre s'il se rendait sur place. Voici la transcription de notre conversation de vendredi, modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Q: Sandy, quel genre de message la (communauté d'affaires de la région de Detroit) pourrait-elle adresser au WEF si elle s'y rendait? R: Nous dirions aux participants du Forum économique mondial, s'il se tenait à Détroit, en frappant du bois, que l'économie industrielle a encore de l'importance. Bien que l'économie technologique soit certainement le moteur des marchés, de leurs valorisations, de l'endroit où les gens travaillent, de l'endroit où la valeur est créée en termes de vie pour les habitants de la planète, c'est vraiment l'économie industrielle, et le Michigan est au cœur de cette économie.

Q: À Détroit, les prix de l'immobilier sont collectivement beaucoup plus bas.

R: À l'heure actuelle, nous sommes parmi les plus abordables, mais nos prix augmentent assez rapidement. Quand on regarde la ville de Détroit et ses banlieues, on a l'impression que c'est très dynamique. Comme vous l'avez dit, les niveaux de réussite et de prospérité sont très inégaux. Et pour être tout à fait franc, on le voit très clairement à Détroit.

Q: Existe-t-il des politiques bipartisanes au niveau de l'État ou de la ville que vous pourriez citer et qui semblent faire l'objet d'un consensus facile à obtenir? R: Le Michigan est peut-être l'un des rares États encore vraiment mauves. L'un des domaines d'action (politique) concerne les infrastructures. Je dirais également qu'en matière d'éducation, nous avons de sérieux défis à relever, mais financer directement les gens pour qu'ils obtiennent au moins un diplôme postsecondaire de deux ans, soit un diplôme de collège communautaire, soit les deux premières années d'un diplôme de quatre ans, soit un diplôme qualifié, bénéficie d'un large soutien et nous l'avons effectivement mis en œuvre.

Q: Larry Fink et d'autres ont parlé des forces populistes qui ont donné naissance à des défis pour la foule de Davos. Est-ce une histoire culturelle ou économique qui a donné naissance à la base MAGA dans le Michigan?

R: La réponse est oui, ce sont les deux, vraiment les deux. Nous sommes très inquiets parce que l'inégalité des revenus a beaucoup à voir avec le niveau d'éducation. Mon conseil d'administration compte des directeurs généraux de Fortune 500. Ils veulent, ils ont besoin des talents d'aujourd'hui et de demain pour travailler dans leurs entreprises.

Q: Vous avez parlé des grands directeurs généraux. Je voudrais parler des droits de douane et de leur impact sur l'industrie automobile américaine. L'U.S. Chamber s'est montrée quelque peu critique à l'égard de la voie empruntée par l'administration Trump, à savoir l'utilisation massive des droits de douane. Je suppose que votre chambre régionale affiliée partage ce point de vue?

R: En fait, nous avons une position plus ferme. Nous sommes encore plus virulents que nos amis de la Chambre américaine. Les industries du Michigan, vous savez, la fabrication, l'automobile, la mobilité, sont exposées à un risque disproportionné des politiques qui, en particulier les politiques commerciales qui ont été promulguées. Et puis vous avez... l'argent qui a été dépensé pour les investissements dans les VE (véhicules électriques) qui sont maintenant des capitaux échoués. En effet, la technologie des VE évolue très rapidement.

A: Il y a plusieurs choses que l'administration Trump a faites qui ont été super intelligentes autour de l'industrie automobile. La rationalisation de certaines réglementations, en particulier, je veux dire que pendant des décennies, nous avons eu des réglementations discordantes en matière d'émissions et d'économie de carburant qui ne correspondaient pas.

Q: L'une des critiques que j'ai entendues de la part de nombreux experts en gouvernance d'entreprise est que les droits de douane que Trump a pu mettre en place, et qui font manifestement l'objet d'une contestation judiciaire, sont un exemple de l'excès de pouvoir de son administration. Les gens disent que la communauté des affaires devrait adopter une position plus ferme contre lui . R: Les organisations d'entreprises, grandes et petites, choisissent en quelque sorte leurs batailles. Étant donné que nous sommes le Michigan, un État très axé sur la mobilité automobile, nous avons adopté une position très ferme sur les droits de douane. L'U.S. Chamber est très stratégique . Il ne faut pas oublier qu'à tout moment, la communauté des affaires a une myriade de questions en suspens à Washington. Et entrer en guerre avec le Congrès ou la Maison Blanche, n'importe quelle Maison Blanche d'ailleurs, n'est pas une bonne stratégie à long terme ou à court terme.

Q: Revenons au WEF. S'il devait organiser une sorte de réunion officielle à Détroit, quelles sont les parties prenantes qu'il devrait réunir?

R: Il faudrait une large assise, il faudrait que la philanthropie soit présente, il faudrait certainement que les présidents d'université et certains des dirigeants de notre système d'enseignement primaire et secondaire soient présents, ainsi que certaines des principales organisations à but non lucratif qui représentent les services sociaux. Je pense qu'il faut ce genre de patine d'un public et de participants pour avoir une bonne discussion. Sinon, franchement, on se contente d'assister à une réunion de la Chambre de commerce.

Davos

Valeurs associées

BLACKROCK
1 106,500 USD NYSE -1,34%
CARPARTS
0,5246 USD NASDAQ -2,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank