Détérioration de la confiance des consommateurs américains

(AOF) - La confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board a reculé en septembre aux Etats-Unis en raison de leurs inquiétudes à propos du chômage. L’indice la mesurant est ressorti à 98,7 contre un consensus de 103,9 et 105,6 en août. " La confiance des consommateurs a chuté en septembre et s'est rapprochée du bas de la fourchette étroite qui a prévalu au cours des deux dernières années ", a déclaré Dana M. Peterson, économiste en chef du Conference Board. " La baisse de septembre est la plus importante depuis août 2021 et les cinq composantes de l'indice se sont détériorées ".

Avant de préciser : " L'évaluation par les consommateurs de la situation actuelle des entreprises est devenue négative, tandis que l'opinion sur la situation actuelle du marché de l'emploi s'est encore dégradée. Les consommateurs sont également plus pessimistes quant à la situation future du marché du travail et moins positifs quant à la situation future des entreprises et des revenus ".