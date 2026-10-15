Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 335 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,221 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,12%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,83%
A COMPARER A 1,26%
EN DATE DU 20/08/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 570 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 76,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,87%
A COMPARER A 1,85%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 345 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,332 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,71%
A COMPARER A 1,99%
EN DATE DU 16/07/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
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