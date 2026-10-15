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Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:55

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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 335 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,221 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 107,12%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,83%

A COMPARER A 1,26%

EN DATE DU 20/08/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

OATi

MATURITE 01/03/39

COUPON 0,55%

VOLUME ADJUGE 570 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,598 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 76,06%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,87%

A COMPARER A 1,85%

EN DATE DU 16/04/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 345 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,332 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 89,65%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,71%

A COMPARER A 1,99%

EN DATE DU 16/07/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

Inflation
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