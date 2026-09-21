Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,144 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,39%
TAUX MOYEN PONDERE 2,639%
A COMPARER A 2,654%
EN DATE DU 14/09/26
DATE DE REGLEMENT 23/09/26
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,498 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,900%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,79%
TAUX MOYEN PONDERE 2,898%
A COMPARER A 2,868%
EN DATE DU 14/09/26
DATE DE REGLEMENT 9147
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,165%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,28%
TAUX MOYEN PONDERE 3,161%
A COMPARER A 3,208%
EN DATE DU 14/09/26
DATE DE REGLEMENT
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