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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:52
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,144 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,645%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,39%

TAUX MOYEN PONDERE 2,639%

A COMPARER A 2,654%

EN DATE DU 14/09/26

DATE DE REGLEMENT 23/09/26

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,498 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,900%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,79%

TAUX MOYEN PONDERE 2,898%

A COMPARER A 2,868%

EN DATE DU 14/09/26

DATE DE REGLEMENT 9147

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,545 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,165%

% SERVI AU PRIX LIMITE 69,28%

TAUX MOYEN PONDERE 3,161%

A COMPARER A 3,208%

EN DATE DU 14/09/26

DATE DE REGLEMENT

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