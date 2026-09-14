Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,350 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,93%
TAUX MOYEN PONDERE 2,654%
A COMPARER A 2,540%
EN DATE DU 07/09/26
DATE DE REGLEMENT 16/09/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,090 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,870%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,37%
TAUX MOYEN PONDERE 2,868%
A COMPARER A 2,720%
EN DATE DU 07/09/26
DATE DE REGLEMENT 6678
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,094 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,650 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,215%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,34%
TAUX MOYEN PONDERE 3,208%
A COMPARER A 2,940%
EN DATE DU 07/09/26
DATE DE REGLEMENT
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