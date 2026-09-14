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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 14:52
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,350 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,660%

% SERVI AU PRIX LIMITE 57,93%

TAUX MOYEN PONDERE 2,654%

A COMPARER A 2,540%

EN DATE DU 07/09/26

DATE DE REGLEMENT 16/09/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,090 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,870%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,37%

TAUX MOYEN PONDERE 2,868%

A COMPARER A 2,720%

EN DATE DU 07/09/26

DATE DE REGLEMENT 6678

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,094 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,650 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,215%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,34%

TAUX MOYEN PONDERE 3,208%

A COMPARER A 2,940%

EN DATE DU 07/09/26

DATE DE REGLEMENT

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