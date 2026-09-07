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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 14:53
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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 13,070 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,545%

% SERVI AU PRIX LIMITE 78,63%

TAUX MOYEN PONDERE 2,54%

A COMPARER A 2,533%

EN DATE DU 31/08/26

DATE DE REGLEMENT 09/09/26

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,600 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,290 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,725%

% SERVI AU PRIX LIMITE 18,30%

TAUX MOYEN PONDERE 2,72%

A COMPARER A 2,697%

EN DATE DU 31/08/26

DATE DE REGLEMENT 9914

BTF 32 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 698 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,545 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,770%

% SERVI AU PRIX LIMITE 56,35%

TAUX MOYEN PONDERE 2,768%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,793 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,055 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,945%

% SERVI AU PRIX LIMITE 19,44%

TAUX MOYEN PONDERE 2,94%

A COMPARER A 2,860%

EN DATE DU 31/08/26

DATE DE REGLEMENT

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