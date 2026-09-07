Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,070 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,63%
TAUX MOYEN PONDERE 2,54%
A COMPARER A 2,533%
EN DATE DU 31/08/26
DATE DE REGLEMENT 09/09/26
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,600 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,30%
TAUX MOYEN PONDERE 2,72%
A COMPARER A 2,697%
EN DATE DU 31/08/26
DATE DE REGLEMENT 9914
BTF 32 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 698 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,770%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,35%
TAUX MOYEN PONDERE 2,768%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,793 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,055 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,945%
% SERVI AU PRIX LIMITE 19,44%
TAUX MOYEN PONDERE 2,94%
A COMPARER A 2,860%
EN DATE DU 31/08/26
DATE DE REGLEMENT
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