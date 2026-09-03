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Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:56
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,220 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 76,95%

% SERVI AU PRIX LIMITE 73,50%

TAUX MOYEN PONDERE 4,19%

A COMPARER A 3,86%

EN DATE DU 06/08/26

DATE DE REGLEMENT 07/09/26

OAT

MATURITE 25/11/36

COUPON 3,70%

VOLUME ADJUGE 6,862 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 15,666 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,65%

% SERVI AU PRIX LIMITE 77,30%

TAUX MOYEN PONDERE 4,23%

A COMPARER A 3,90%

EN DATE DU 06/08/26

DATE DE REGLEMENT 07/09/26

OAT

MATURITE 25/05/40

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 1,676 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,900 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 59,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,51%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 07/09/26

OAT

MATURITE 25/05/46

COUPON 4,10%

VOLUME ADJUGE 1,659 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,093 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 91,86%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,74%

A COMPARER A 4,27%

EN DATE DU 02/07/26

DATE DE REGLEMENT 07/09/26

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