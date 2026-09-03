Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,220 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 76,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,50%
TAUX MOYEN PONDERE 4,19%
A COMPARER A 3,86%
EN DATE DU 06/08/26
DATE DE REGLEMENT 07/09/26
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 6,862 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,666 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,30%
TAUX MOYEN PONDERE 4,23%
A COMPARER A 3,90%
EN DATE DU 06/08/26
DATE DE REGLEMENT 07/09/26
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,676 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,900 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 59,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,51%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/09/26
OAT
MATURITE 25/05/46
COUPON 4,10%
VOLUME ADJUGE 1,659 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,093 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,86%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,74%
A COMPARER A 4,27%
EN DATE DU 02/07/26
DATE DE REGLEMENT 07/09/26
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer