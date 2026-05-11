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Destia (Colas) signe un contrat de €200 millions pour le tramway de Vantaa en Finlande
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 07:46

Colas BOUY.PA :

* DESTIA, FILIALE FINLANDAISE DE COLAS A SIGNÉ LE CONTRAT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROJET DE TRAMWAY DE VANTAA EN FINLANDE

* CE CONTRAT REPRÉSENTE UN MONTANT D'ENVIRON 200 MILLIONS D'EUROS POUR DESTIA

* L'EXPLOITATION DU TRAMWAY DÉBUTERA FIN 2029

(Rédaction de Gdansk)

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