Destia (Colas) signe un contrat de €200 millions pour le tramway de Vantaa en Finlande

Colas BOUY.PA :

* DESTIA, FILIALE FINLANDAISE DE COLAS A SIGNÉ LE CONTRAT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROJET DE TRAMWAY DE VANTAA EN FINLANDE

* CE CONTRAT REPRÉSENTE UN MONTANT D'ENVIRON 200 MILLIONS D'EUROS POUR DESTIA

* L'EXPLOITATION DU TRAMWAY DÉBUTERA FIN 2029

(Rédaction de Gdansk)