Dessalement : Veolia décroche près de 200 millions d'euros de contrats à Oman et aux Emirats arabes unis

Veolia renforce son expansion et ses capacités au Moyen-Orient grâce à deux contrats majeurs dans le dessalement d'une valeur globale de près de 200 millions d'euros. Cette croissance comprend l'attribution du contrat d'exploitation de l'usine de dessalement d'Al Asilah en Oman pour cinq ans, ainsi que la mise en vigueur du projet de dessalement d'Al Hamriyah aux Emirats arabes unis dont Veolia fournira la technologie.

Leader du secteur avec 18% de la capacité installée dans le monde construite grâce à ses technologies innovantes, Veolia entend encore renforcer cette position et sa capacité opérée de 1,4 millions de m3 par jour d'ici à 2030. Le Moyen-Orient est l'un des marchés clés nourrissant cette ambition. Depuis plus de trente ans, Veolia y met en oeuvre toute la force de son expertise et de ses technologies de pointe pour sécuriser et optimiser ce service essentiel participant à garantir la sécurité hydrique et écologique de la région.

Aux Emirats arabes unis, Veolia assure la conception de l'usine de dessalement d'Al Hamriyah. D'une capacité de 410 000 m3 par jour, elle permettra d'approvisionner environ 1,4 million d'habitants en eau potable.

A Oman, Veolia s'est vu confier, pour une durée de cinq ans l'exploitation et l'optimisation des performances opérationnelles de l'usine de dessalement d'Al Asilah, d'une capacité de 80 000 m3/jour. L'installation, qui dessert 200 000 habitants, est équipée d'une ferme solaire permettant de diversifier son mix énergétique. Sa consommation électrique sera notamment optimisée grâce au déploiement des solutions numériques Smart Connectors et Hubgrade, qui permettront d'améliorer le suivi et la performance des équipements.

Depuis plus de 50 ans, Veolia contribue à transformer en profondeur la filière du dessalement grâce à ses innovations technologiques. Ces avancées ont notamment permis de réduire de 80% la consommation énergétique nécessaire au dessalement depuis les années 1980, tout en abaissant de 90% le coût de production du mètre cube d'eau.