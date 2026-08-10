Désormais préféré à Melexis par Oddo BHF, Elmos grimpe

(Zonebourse.com) - Elmos bondit de 4,7% vers 152,9 EUR à Francfort, tandis que Melexis cède 0,1% vers 71,9 EUR à Bruxelles, sur fond d'une note d'Oddo BHF qui relève son opinion sur le premier de "neutre" à "surperformance" et abaisse celle sur le second en sens inverse.
"Ces changements font suite à notre roadshow avec le CEO d'Elmos et à des résultats du 2e trimestre qui, selon nous, vont dans le sens d'un prolongement de la surperformance opérationnelle d'Elmos par rapport à Melexis en 2027 (pricing et montée en puissance des produits plus favorables chez Elmos)", explique l'analyste.
Dans sa note conjointe sur ces deux fabricants allemand et belge de semi-conducteurs, le bureau d'études indique relever ses estimations de BPA 2027 d'environ 17% pour Elmos, alors qu'il les maintient inchangées pour Melexis.
Ceci conduit Oddo BHF à rehausser son objectif de cours de 170 à 200 EUR pour Elmos et à le maintenir à 70 EUR pour Melexis, suggérant un potentiel de l'ordre de 35% pour le premier et nul pour le second, ce qui justifie son changement d'opinion.
"A noter qu'après le relèvement de nos estimations, la prime de valorisation d'Elmos par rapport à Melexis a disparu malgré une trajectoire bénéficiaire plus favorable", précise en outre l'analyste en charge du dossier.
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