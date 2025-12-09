Designer Brands fait un bond en avant après la hausse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Designer Brands DBI.N ont augmenté de 40 % à 6,82 $ dans les échanges de l'après-midi
** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 38 cents, contre 27 cents il y a un an, grâce à des efforts tels que le lancement de produits haut de gamme et le contrôle des coûts
** Les revenus trimestriels de la société diminuent de 3,2% à 752,4 millions de dollars
** "Bien que les pressions macroéconomiques persistent, nous sommes confiants dans notre capacité à naviguer dans l'environnement à court terme" - directeur général Doug Howe
** Les ventes nettes annuelles devraient baisser de 3 à 5 % après avoir retiré ses prévisions annuelles au dernier trimestre en raison des incertitudes macroéconomiques
** Encouragée par le rétablissement des prévisions à un trimestre de la fin de l'année, déclare Dana Telsey, analyste au Telsey Advisory Group, ajoutant que la baisse anticipée indique que la demande reste difficile
** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,2 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer