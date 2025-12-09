 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 039,00
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Designer Brands fait un bond en avant après la hausse de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Designer Brands DBI.N ont augmenté de 40 % à 6,82 $ dans les échanges de l'après-midi

** Le bénéfice du troisième trimestre s'élève à 38 cents, contre 27 cents il y a un an, grâce à des efforts tels que le lancement de produits haut de gamme et le contrôle des coûts

** Les revenus trimestriels de la société diminuent de 3,2% à 752,4 millions de dollars

** "Bien que les pressions macroéconomiques persistent, nous sommes confiants dans notre capacité à naviguer dans l'environnement à court terme" - directeur général Doug Howe

** Les ventes nettes annuelles devraient baisser de 3 à 5 % après avoir retiré ses prévisions annuelles au dernier trimestre en raison des incertitudes macroéconomiques

** Encouragée par le rétablissement des prévisions à un trimestre de la fin de l'année, déclare Dana Telsey, analyste au Telsey Advisory Group, ajoutant que la baisse anticipée indique que la demande reste difficile

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 9,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DESIGNER BRNDS RG-A
6,640 USD NYSE +36,63%
LEVI STRAUSS RG-A
21,830 USD NYSE +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank