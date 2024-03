DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUTORISÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 31 MAI 2023 ET MISE EN ŒUVRE DE LA DÉLÉGATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉUNI LE 26 MARS 2024

Le présent descriptif est établi en application des dispositions des articles 241-1 et 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et conformément aux dispositions du Règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.



1. Date de l’assemblée générale ayant autorisé le programme de rachat d’actions et mise en oeuvre



Lors de sa réunion du 31 mai 2023, l’assemblée générale mixte des actionnaires a décidé dans sa 8ème résolution d’autoriser le conseil d’administration avec faculté de subdélégation d’acheter ou faire acheter des actions de la société WE.Connect (la « Société »).



Lors de sa réunion du 26 mars 2024, le conseil d’administration de la Société a décidé de mettre en œuvre cette autorisation dans le cadre du présent programme de rachat d’actions.



2. Nombre de titres et part du capital détenu par la Société



Au 21 mars 2024, le nombre total d’actions détenues par la Société est de 3.680 actions, représentant 0,13 % du capital de la Société.



3. Répartition par objectif des actions détenues par la Société au 21 mars 2024



Au 21 mars 2024, 3.680 actions ont été affectées à l’animation du marché secondaire ou à la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.