Descents de police, fermetures, étiquettes d'avertissement : la campagne sans précédent menée par l'Inde en matière de sécurité alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Aditya Kalra

L'Inde connaît actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire: les autorités de régulation obligent de nombreux établissements de restauration locaux et chaînes de restaurants à suspendre leurs activités, tandis que la mise en place obligatoire d'étiquettes d'avertissement sur le devant des emballages a ébranlé le secteur des produits alimentaires emballés, qui représente plus de 100 milliards de dollars dans le pays.

Voici un dossier explicatif sur les raisons pour lesquelles la sécurité alimentaire se retrouve soudainement sous les feux de la rampe en Inde.

POURQUOI LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EST-ELLE UN DÉFI EN INDE?

Les consommateurs indiens, dans le pays le plus peuplé du monde, se plaignent depuis longtemps du manque d'hygiène dans les restaurants et les cafés, tandis que les scandales liés à la falsification des aliments font régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux.

Les stands de cuisine de rue, fréquentés par des millions d'Indiens, sont également souvent critiqués pour leur manque d'hygiène.

Depuis 2020, les inspecteurs alimentaires ont analysé plus de 100 000 échantillons par an, dont environ un sur cinq s'est révélé dangereux, non conforme aux normes ou dépourvu d'étiquetage approprié, selon les données gouvernementales. Près de 8 000 licences d'établissements alimentaires ont été annulées au cours des trois dernières années.

“Dans un pays de 1,4 milliard d'habitants consommant près de 1 500 milliards de repas chaque année, garantir la sécurité alimentaire est une tâche colossale”, a déclaré le mois dernier l'Autorité indienne de sécurité et de normalisation alimentaires (FSSAI).

POURQUOI LES MESURES RÉGLEMENTAIRES FONT-ELLES L'ACTUALITÉ?

La FSSAI et certaines autorités de régulation régionales ont intensifié leurs contrôles, publiant régulièrement des informations, notamment des photos et des vidéos de descentes qui ont suscité un vif intérêt sur Internet.

Dans une vidéo récente, la FSSAI a montré des inspecteurs effectuant une descente dans un établissement insalubre situé dans le nord de l'État de l'Uttar Pradesh et saisissant 1 300 kg (2 900 livres) de fromage blanc frelaté, ou “paneer”, très populaire en Inde auprès des végétariens.

L'autorité de régulation a également pris des mesures à l'encontre de certaines entreprises de spiritueux, dont Diageo, pour un étiquetage inapproprié , ainsi que de fabricants de boissons énergisantes tels que Red Bull, en raison de la manière dont ils font la promotion de leurs produits.

POURQUOI LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE D'UN ÉTAT EST-IL DEVENU UNE VÉRITABLE CÉLÉBRITÉ?

Le responsable de la sécurité alimentaire le plus en vue est Tukaram Mundhe , commissaire à l'alimentation de l'État du Maharashtra, dont les inspections ont ciblé des établissements exploités par Domino's, Pizza Hut et McDonald's , ainsi que des clubs et restaurants haut de gamme à Mumbai, la capitale de l'État, et dans ses environs.

Ses descentes surprises et ses suspensions de licence ont suscité un large soutien de la part du public, les autorités publiant régulièrement les détails de ces mesures coercitives.

L'une de ses opérations les plus médiatisées a eu lieu à la fin du mois dernier, lorsque son équipe a effectué une descente dans un entrepôt où les dates de péremption et les informations nutritionnelles étaient falsifiées sur les étiquettes de produits alimentaires fabriqués par PepsiCo

PEP.O , Nestlé NESN.S , Coca-Cola KO.N et Unilever ULVR.L destinés à l'exportation. Le Canada a déclaré qu'il évaluait tout risque lié aux importations .

COMMENT L'INDE FAIT-ELLE PRESSION POUR L'INTRODUCTION D'ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT SUR LE DEVANT DES EMBALLAGES MALGRÉ LE LOBBYING DE L'INDUSTRIE?

L'Inde débat depuis des années de la question des mentions d'avertissement sur le devant des emballages visant à signaler une teneur élevée en sucre, en sel et en matières grasses, à l'instar de celles mises en place au Chili et au Mexique.

Mais cette mesure a été bloquée à plusieurs reprises face à l'opposition de l'industrie. La pression s'est récemment intensifiée de la part des défenseurs de la santé, des influenceurs sur les réseaux sociaux et d'une affaire portée devant la Cour suprême visant à obtenir des obligations d'information plus strictes.

Un article de Reuters publié en août a également attisé la colère du public et alimenté le débat après avoir révélé que l'Inde avait cédé au lobbying de l'industrie en mars, lorsque Coca-Cola KO.N et des groupes soutenant Nestlé s'étaient opposés aux mentions d'avertissement.

La FSSAI propose désormais un tampon hexagonal rouge sur les étiquettes des produits alimentaires présentant une teneur élevée en au moins deux des nutriments suivants: graisses saturées, sucre ou sel.

POURQUOI LES MILITANTS ET L'INDUSTRIE S'OPPOSENT-ILS TOUS DEUX À CETTE PROPOSITION?

Cette proposition a suscité des critiques tant de la part de l'industrie que des défenseurs de la santé publique.

Des dirigeants de l'industrie agroalimentaire ont déclaré à Reuters que les seuils proposés pour le sucre, les graisses et le sel étaient trop stricts et pourraient entraîner l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur une grande partie des aliments emballés. Le directeur général d'une entreprise agroalimentaire indienne a déclaré: “Tout sera rouge.”

Un groupe professionnel représentant les fabricants de snacks et de confiseries s'est dit “profondément préoccupé”, arguant que le sucre, le sel et les matières grasses sont des ingrédients indissociables de nombreux produits traditionnels, et a averti que des avertissements bien visibles sur les étiquettes pourraient nuire aux ventes.

Les défenseurs de la santé, quant à eux, estiment que la proposition est trop laxiste, car les avertissements ne seraient obligatoires que lorsque deux nutriments ou plus dépasseraient les limites prescrites, créant ainsi ce qu'ils qualifient de “faille favorable à l'industrie” qui ne tient pas compte de la santé publique .

La Cour suprême indienne doit examiner cette proposition le 10 septembre.