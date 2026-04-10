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Descalzi assure un cinquième mandat record à la tête de l'entreprise italienne Eni
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Descalzi consolide sa position de plus ancien directeur général d'une grande compagnie pétrolière

* Les actions d'Eni ont sous-performé les autres majors pétrolières sous la direction de Descalzi

* Les groupes écologistes critiquent l'Eni pour sa contribution au réchauffement climatique

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 7 et 8) par Francesca Landini et Giuseppe Fonte

Le Trésor italien a proposé de reconduire Claudio Descalzi pour un cinquième mandat en tant qu'administrateur délégué du groupe énergétique Eni, contrôlé par l'État, a-t-on appris jeudi en fin de journée, consolidant ainsi sa position d'administrateur délégué le plus ancien d'une major pétrolière cotée en bourse en Occident.

Son nouveau mandat chez Eni ENI.MI débutera en mai après que sa nomination ait été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du groupe, où le gouvernement italien a la haute main.

M. Descalzi, âgé de 71 ans, a fait carrière au sein du groupe énergétique italien en tant qu'expert en amont et en exploration, en particulier en Afrique.

Parmi les majors pétrolières cotées en Occident, aucun autre directeur général n'est en poste depuis plus longtemps que M. Descalzi, qui dirige Eni depuis mai 2014, même si Patrick Pouyanne de TotalEnergies TTEF.PA , qui est devenu directeur général en octobre 2014, n'est pas loin derrière.

En revanche, chez le rival européen BP BP.L Meg O'Neill est devenue ce mois-ci le cinquième directeur général en six ans.

Cependant, les actions d'Eni ont sous-performé celles de TotalEnergies, Exxon XOM.N , Chevron CVX.N et Shell SHEL.L depuis l'entrée en fonction de Descalzi.

L'Eni a également fait l'objet de critiques virulentes et répétées de la part de groupes de défense de l'environnement, dont Greenpeace et ReCommon, en raison de son implication dans les combustibles fossiles et de leur contribution au réchauffement climatique, qui, selon eux, cause des dommages à la fois aujourd'hui et à l'avenir.

"La continuité dans la gestion d'Eni représente un facteur positif étant donné le contexte géopolitique complexe et le bilan solide", a déclaré le courtier italien Equita, citant parmi les réalisations de Descalzi le renforcement des activités en amont du groupe, une approche pragmatique de la décarbonisation et la mise en place de nouvelles activités.

Sous Descalzi, Eni a fait pression pour que certaines parties de l'entreprise soient divisées en coentreprises et en sociétés distinctes, par exemple ses activités norvégiennes dans Vaar VAR.OL , certaines de ses unités africaines dans Azule et ses activités dans le domaine des énergies renouvelables dans Plenitude.

Il a ensuite ouvert ces entreprises à des partenaires industriels et à des sociétés d'investissement, ce qui a permis à Eni de se décharger d'une partie de l'effort financier nécessaire à leur développement sur des partenaires aux moyens importants.

Descalzi, ainsi qu'Eni et Shell SHEL.L et certains de leurs cadres anciens et actuels, ont fait l'objet d'un procès pour corruption présumée concernant un champ pétrolier nigérian en eaux profondes connu sous le nom d'OPL 245, mais tous ont été acquittés en 2021, après avoir nié tout acte répréhensible.

Parmi les nouveaux projets de l'Eni figurent une coentreprise en Extrême-Orient avec la société malaisienne Petronas et le lancement d'un projet de gaz naturel liquéfié en Argentine.

Pétrole et parapétrolier

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BP
572,250 GBX LSE -1,42%
CHEVRON
187,250 USD NYSE -1,57%
ENI
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EQUITA GROUP
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Pétrole WTI
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