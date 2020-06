Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des utilisateurs de TikTok revendiquent le sabotage du meeting de Trump Reuters • 21/06/2020 à 19:20









par Elizabeth Culliford PARIS, 21 juin (Reuters) - Des utilisateurs de l'application vidéo chinoise TikTok ont déclaré être en partie responsables des surestimations de l'affluence attendue lors du meeting de campagne de Donald Trump à Tulsa, samedi, qui n'a pas mobilisé les foules malgré les espoirs de l'équipe de campagne du président américain. Des utilisateurs d'autres réseaux sociaux ont eux aussi indiqué avoir procédé à des inscriptions en ligne gratuites au meeting sans avoir l'intention de s'y rendre. Selon le New York Times, des fans de musique pop coréenne ont encouragé les gens à faire de même. Avant l'événement, le directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, avait fait état d'un peu plus d'un million de demandes de participation. De nombreux sièges du BOK Center de Tulsa, de 19.000 places, étaient toutefois vides samedi soir et Donald Trump, ainsi que le vice-président Mike Pence, ont annulé des discours qu'ils devaient prononcer dans une zone de "débordement" aménagée à l'extérieur de la salle. Un porte-parole du service d'incendie de Tulsa a déclaré à Reuters que le nombre de participants au meeting était estimé à environ 6.200 personnes. "Les gauchistes se trompent toujours en pensant qu'ils sont intelligents. S'inscrire à un rassemblement signifie seulement que vous avez répondu avec un numéro de téléphone portable", a déclaré le porte-parole de la campagne de Donald Trump, Tim Murtaugh, dans un communiqué. "Mais nous les remercions pour leurs coordonnées." Brad Parscale a pour sa part déclaré dans un communiqué que l'équipe campagne supprimait les faux numéros de téléphone et qu'ils l'avaient fait avec "des dizaines de milliers" lors de l'événement de Tulsa pour calculer la fréquentation possible. Donald Trump a quant à lui critiqué les médias, qui ont selon lui découragé ses sympathisants de se rendre au meeting. Alors que l'Etat de l'Oklahoma a fait état d'une augmentation du nombre de cas confirmés d'infection au COVID-19, seule une poignée de participants portait un masque à l'intérieur du complexe sportif où se tenait le meeting de campagne. (Version française Benjamin Mallet)

