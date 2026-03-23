Des transporteurs de gaz traversent Hormuz pour se rendre en Inde, mais la plupart des navires restent bloqués, selon les données disponibles

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* Le trafic dans le détroit d'Ormuz a baissé de 95 %, selon un courtier maritime

* La navigation iranienne n'est globalement pas entravée par le conflit

* Les données montrent que les pétroliers battant pavillon iranien retournent dans le Golfe

(Mises à jour avec les commentaires du gouvernement indien, détails pars 2, 5-14) par Jonathan Saul, Nidhi Verma et Saurabh Sharma

Deux navires-citernes de gaz à destination de l'Inde ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, transportant du gaz de pétrole liquéfié (LPG) chargé aux Émirats arabes unis et au Koweït, bien que le trafic global dans cette voie d'eau critique soit resté bloqué.

Des centaines de navires et quelque 20 000 marins sont restés bloqués dans le Golfe depuis que Téhéran a menacé d'attaquer les navires qui tenteraient de quitter la région par le détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde.

Le navire-citerne Pine Gas a traversé le détroit, suivi de près par le Jag Vasant, comme le montrent les données de suivi des navires sur la plateforme MarineTraffic.

Le Pine Gas a diffusé un message indiquant qu'il s'agissait d'un "navire et d'un équipage indiens", selon les données de suivi des navires du LSEG.

Le ministère indien des ports, de la marine marchande et des voies navigables a confirmé que les deux navires-citernes de gaz battant pavillon indien, qui transportent plus de 92 000 tonnes de GPL, avaient traversé Ormuz avec leur équipage indien à bord.

Les navires devraient atteindre les ports indiens entre le 26 et le 28 mars, a précisé le ministère.

EFFORT DE CORRIDOR MARITIME

Une source gouvernementale indienne a déclaré séparément à Reuters que la marine indienne avait donné pour instruction aux deux navires de traverser le détroit à partir de la côte iranienne.

Les navires ont fait des escales au Koweït et aux Émirats arabes unis pour charger le gaz, comme l'a montré le suivi des navires sur LSEG.

Le 21 mars, un pétrolier transportant des produits pétroliers a traversé le détroit à destination de l'Inde, selon les données de Kpler.

La semaine dernière, les pays réunis au sein de l'agence maritime des Nations unies ont convenu de travailler à la mise en place d'un corridor maritime sûr afin d'évacuer les navires commerciaux du Golfe et de protéger les marins bloqués en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté le 28 février. Aucun calendrier n'a été fixé pour cette initiative.

"Trois semaines après la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés des transporteurs de brut restent faussés", a déclaré lundi la société de courtage maritime Clarksons.

"Le trafic dans le détroit a diminué d'environ 95 % par rapport aux niveaux d'avant-guerre, les navires liés à l'Iran continuant de circuler."

LE TRAFIC IRANIEN GLOBALEMENT NON ENTRAVÉ

Selon les données de suivi des navires et les sources, le trafic maritime dans les ports iraniens n'a globalement pas été entravé par la guerre.

Au moins 14 pétroliers battant pavillon iranien ont atteint les eaux asiatiques autour du détroit de Singapour avec des cargaisons de pétrole depuis le 28 février, selon l'analyse du groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic de pétroliers liés à l'Iran par le biais du suivi des navires et des satellites.

Les expéditions ont été brièvement interrompues au début de la guerre, mais ont repris peu après, selon l'analyse. Charlie Brown, conseiller principal de l'UANI, a qualifié les flux de pétrole iranien de "business as usual".

D'autres données de l'UANI ont montré que 15 pétroliers distincts battant pavillon iranien étaient repartis d'Asie vers le Golfe, vides après être arrivés avec des cargaisons.

Le premier navire occidental transportant des céréales à avoir accosté en Iran depuis le 28 février - un vraquier exploité par la Grèce - est arrivé dimanche dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini, selon les données de Lloyd's List Intelligence et une source au fait de la question.

Le navire était parti du Canada en passant par le Cap avant d'atteindre le Golfe, selon les données de MarineTraffic.