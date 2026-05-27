Des substances polluantes ont pénétré dans le fleuve Columbia, selon un responsable, après la rupture d'une citerne dans l'État de Washington

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Des analyses ont confirmé que des substances polluantes s'étaient déversées dans le fleuve Columbia après l'implosion et la rupture d'un réservoir de produits chimiques dans une usine de Nippon Dynawave Packaging, située dans l'État de Washington, mardi, a déclaré mercredi Scott Goldstein, chef des pompiers de Cowlitz 2.