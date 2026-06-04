Des SpaghettiOs infestés de vers ou de parasites, selon une plainte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Campbell's et Walmart, paragraphes 5 et 6) par Jonathan Stempel

Une mère et sa fille de Floride ont poursuivi en justice Campbell's CPB.O , après avoir consommé des SpaghettiOs qui, selon elles, étaient contaminés par des vers ou des parasites, et donc impropres à la consommation.

Dans une plainte déposée mardi, Mary Hubbard a déclaré avoir découvert la contamination présumée vers le 6 juin 2024, après que sa fille, connue sous le nom de P.L., et elle-même ont commencé à manger des SpaghettiOs chez elles, dans le comté d'Okeechobee.

Il “semblait y avoir des vers ou des parasites se déplaçant activement dans la nourriture”, et Mme Hubbard a filmé des vidéos qui “montrent clairement des organismes ressemblant à des vers se déplaçant dans le produit alimentaire”, indique la plainte.

Mme Hubbard a déclaré avoir acheté les pâtes chez Walmart

WMT.O , qui est également partie défenderesse.

Campbell's, dont le siège se trouve à Camden, dans le New Jersey, a déclaré mercredi que les allégations des plaignants étaient “sans fondement” et qu'elle comptait se défendre vigoureusement contre celles-ci.

Walmart, dont le siège se trouve à Bentonville, en Arkansas, a déclaré qu'il répondrait devant les tribunaux et qu'il considérait la santé et la sécurité de ses clients comme une priorité absolue.

Mme Hubbard et P.L. ont affirmé avoir contracté des infections parasitaires après avoir consommé leurs SpaghettiOs, tandis que la mère a signalé une maladie gastro-intestinale et une septicémie et que sa fille a signalé des nausées et des vomissements.

Le procès vise à obtenir des dommages-intérêts non précisés d'au moins 75.000 dollars de la part de Campbell's et de Walmart pour négligence présumée et violation d'une loi fédérale sur la sécurité alimentaire. Le père de P.L. est également partie plaignante.

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes d'informations complémentaires.

Les SpaghettiOs ont été lancés en 1965 et commercialisés à l'époque comme “les premiers spaghettis à manger à la cuillère au monde”.

Il est courant que des producteurs alimentaires soient poursuivis pour contamination présumée, parfois à la suite de tests en laboratoire , de rappels de produits ou d'alertes sanitaires.

En avril 2025, le Service de sécurité et d'inspection des aliments du ministère américain de l'Agriculture a émis une alerte de santé publique concernant 12 soupes, dont quatre de la marque Campbell's, qui, selon lui, pourraient être contaminées par des morceaux de bois présents dans un ingrédient réglementé au niveau fédéral, la coriandre.

La plainte déposée mardi a été enregistrée auprès du tribunal fédéral de Fort Pierce, en Floride, et confiée à la juge fédérale Aileen Cannon.