Des sorties de capitaux au plus haut depuis février, sur fond d’incertitudes monétaires

Les ETP d'actifs numériques ont enregistré 2 milliards de dollars de sorties la semaine dernière, un record depuis février, dans un contexte marqué par l'incertitude autour de la politique monétaire et par la vente massive de portefeuilles de taille, d'après le département Recherche de CoinShares.

Les États-Unis ont concentré 97 % des sorties, soit 1,97 milliard de dollars, tandis que l'Allemagne s'est distinguée avec 13,2 millions de dollars d'entrées, à rebours du sentiment globalement négatif observé ailleurs.

BTC et ETH souffrent, les ETP diversifiés résistent

bitcoin et ethereum ont été les plus touchés, affichant respectivement 1,38 milliard et 689 millions de dollars de sorties. Solana (–8,3 millions) et XRP (–15,5 millions) ont également connu de légères sorties. À l'inverse, les investisseurs se sont tournés vers les ETP multi-actifs (+69 millions de dollars) et ont accru leurs positions à découvert sur Bitcoin.

Au total, les produits d'investissement en actifs numériques accusent 2 milliards de dollars de sorties, soit leur troisième semaine consécutive de décollecte, portant le cumul à 3,2 milliards. Selon nous, la combinaison d'un environnement monétaire incertain et de ventes issues d'investisseurs crypto historiques explique cette phase de faiblesse. La correction récente des prix a par ailleurs fait chuter les encours sous gestion des ETP crypto de 264 milliards début octobre à 191 milliards, soit une baisse de 27 %.

L'Allemagne continue d'acheter

Sur le plan géographique, le pessimisme était généralisé. Les États-Unis ont largement dominé les sorties, suivis de la Suisse (39,9 millions de dollars) et de Hong Kong (12,3 millions de dollars). L'Allemagne, au contraire, semble avoir perçu la baisse des prix comme une opportunité, enregistrant 13,2 millions de dollars d'entrées.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.