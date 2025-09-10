 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des solutions optiques Nokia pour i4Networks aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:10

(Zonebourse.com) - Nokia annonce le déploiement de ses solutions optiques par i4Networks, pour fournir des services d'interconnexion de centres de données optiques (DCI) de nouvelle génération à travers les Pays-Bas, avec une expansion dans les pays voisins.

Le Software Defined Wave Switching (SDWS) d'i4Networks permet aux clients d'activer des services optiques haute capacité en quelques jours au lieu de plusieurs semaines, prenant en charge les charges de travail du cloud, de l'IA, des médias et du trading financier.

'Alimenté par les plateformes optiques 1830 de Nokia, le réseau offre une connectivité optique 100G et 400G évolutive avec une résilience intégrée pour des flux de données plus rapides, plus fiables et plus sécurisés', ajoute le groupe finlandais.

