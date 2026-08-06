Des sénateurs républicains américains proposent d'abroger la réglementation californienne sur les émissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails sur la réglementation californienne et l'administration Trump, paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Jeudi, quatre sénateurs républicains américains ont proposé d’abroger les règles californiennes historiques en matière d’émissions des véhicules afin d’empêcher l’État d’imposer des exigences plus strictes que celles du gouvernement fédéral en matière d’émissions d’échappement.

En juin, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a transmis au Congrès, contrôlé par les républicains, les réglementations californiennes sur les émissions des véhicules en vue d’une éventuelle abrogation, affirmant que les dérogations accordées en vertu de la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act) pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être soumises aux législateurs conformément à la loi sur l’examen parlementaire (Congressional Review Act). La Californie a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour bloquer cette procédure, arguant qu’il était illégal de transmettre ces dérogations au Sénat en vertu de la loi sur l’examen parlementaire.

L’examen au titre de la CRA permet une abrogation à la majorité simple, plutôt que par les 60 voix requises pour la plupart des textes législatifs.

Les sénateurs Cynthia Lummis, Eric Schmitt, Pete Ricketts et Jon Husted ont déclaré que ces dérogations permettaient au California Air Resources Board « d’imposer son programme réglementaire bien au-delà des frontières de la Californie ».

L’administration Trump a déployé une stratégie à plusieurs volets pour priver la Californie de la possibilité d’exiger des véhicules plus propres et davantage de véhicules électriques. L’EPA a également adopté des règles facilitant la commercialisation par les constructeurs automobiles d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

Ces dérogations accordaient à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage et de nettoyage à haute pression. Ces règles ont incité les entreprises à produire des modèles électriques plus propres afin de réduire les émissions. En 2022, la Californie a obtenu l’approbation de l’EPA, sous l'égide du président de l’époque Joe Biden , pour ses règles actuelles en matière de véhicules, connues sous le nom d’« Advanced Clean Cars I » (ACC I), qui restent en vigueur et font partie des dérogations visées.

Les règles californiennes imposent aux constructeurs automobiles de commercialiser un nombre croissant de véhicules électriques et de respecter des limites de plus en plus strictes en matière d’émissions d’échappement, bien plus sévères que les règles fédérales. L’administration du président républicain Donald Trump prévoit d’assouplir les règles fédérales en matière d’économie de carburant, tandis que la Californie affirme que les économies de carburant réalisées par les consommateurs grâce à ces règles dépassent largement les coûts initiaux plus élevés des véhicules électriques.

L’année dernière, le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d’interdire les véhicules traditionnels à essence après 2035, après que Toyota 7203.T , General Motors GM.N et d’autres constructeurs automobiles ont fait pression pour obtenir un allègement des réglementations californiennes en matière d’émissions.

Le Congrès a adopté en 2025 une loi visant à mettre fin à la perception des amendes pour non-respect des normes d’émissions à l’échappement, ce qui a permis aux constructeurs automobiles d’économiser des centaines de millions de dollars.