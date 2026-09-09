Des sénateurs démocrates exhortent Delta à rester neutre dans le cadre de la campagne de syndicalisation

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(Ajout d'un commentaire de Delta; plus de détails aux paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Mercredi, deux sénateurs démocrates ont exhorté Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines DAL.N , à rester neutre face aux efforts actuellement déployés par certains agents de bord de la compagnie pour se syndiquer.

Dans une lettre consultée par Reuters, les sénateurs Elizabeth Warren et Ed Markey ont indiqué que les agents de bord tentaient depuis des années de se syndiquer au sein de la compagnie aérienne basée à Atlanta. Ils ont fait valoir que la position de la direction « menaçait les futurs salaires et avantages sociaux des agents de bord s’ils choisissaient de se syndiquer », qualifiant cette attitude d’inappropriée.

Delta a déclaré qu’elle était ouverte à des discussions avec les sénateurs. « Delta soutient pleinement le droit de ses employés à décider si la représentation syndicale leur convient et applique une politique stricte de non-ingérence », a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu’elle « respecte le choix de chaque employé et ne tolère aucun harcèlement, aucune forme d’intimidation ni aucune pression à l’encontre d’un employé, quelle que soit son opinion sur la représentation syndicale ».

En juin, plus de 170 députés de la Chambre des représentants ont également écrit à Bastian pour l’exhorter à rester neutre face aux efforts de syndicalisation menés par les agents de bord, les agents de maintenance de la flotte et les techniciens.

« Nous encourageons vivement Delta à respecter les droits de ces travailleurs en s’engageant à respecter la loi et à ne pas s’ingérer dans les activités de syndicalisation, ni à se livrer à des actes d’intimidation, de représailles ou à d’autres formes d’ingérence illégale, par le biais de l’adoption d’un accord de neutralité », ont-ils écrit.

Les salariés de Delta ont lancé une campagne coordonnée visant à créer un syndicat dès novembre 2022, ont indiqué les parlementaires.

« Les agents de bord de Delta exercent leur droit de se syndiquer depuis des années, menant des campagnes syndicales coordonnées depuis les années 1990 », ont écrit Warren et Markey, citant des informations selon lesquelles Delta aurait déclaré que l’adhésion à un syndicat compromettrait les avantages sociaux de ses employés et aurait publié un site web officiel anti-syndical.

Les sénateurs ont cité des e-mails qui auraient été envoyés au personnel par Delta l’année dernière, indiquant aux agents de bord que la signature de cartes d’autorisation syndicale provoquerait des « troubles internes » au sein de l’entreprise, et ont rappelé qu’en vertu de la loi, les travailleurs peuvent se syndiquer sans subir d’intimidation ni d’ingérence.

Les syndicats du secteur aérien peuvent déposer une demande d’élection de représentation auprès du Conseil national de médiation dès lors qu’une majorité de salariés l’a fait. Les pilotes de Delta sont déjà représentés par l’Air Line Pilots Association.