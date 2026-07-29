Des sénateurs démocrates américains font pression sur la SEC pour qu'elle enquête sur le "fast feed" de Trump Media

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les sénateurs Warren et Schiff demandent à l'autorité de régulation d'enquêter pour déterminer si le projet de TMTG enfreint la législation américaine

* TMTG a envisagé de facturer jusqu’à 100 000 dollars pour un accès plus rapide aux publications de Trump

* Les sénateurs estiment que ce projet pourrait nuire aux investisseurs particuliers et compromettre l'intégrité du marché

(Mise à jour avec des informations supplémentaires au paragraphe 2 et la réponse de la Maison Blanche au paragraphe 5) par Chris Prentice

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Adam Schiff ont demandé à l’autorité américaine de régulation des marchés financiers d’enquêter pour déterminer si le projet de Trump Media DJT.O , la société mère de Truth Social, visant à vendre un accès anticipé aux publications du Président Donald Trump sur les réseaux sociaux , enfreint la loi, selon une lettre consultée par Reuters. Trump Media, ou TMTG, a dévoilé ce mois-ci un flux de données payant et sous licence qui offrira aux sociétés de courtage « l’accès le plus rapide » aux publications des 10 comptes les plus influents de Truth Social, dont celui de Trump. La lettre, envoyée mardi, intensifie la pression sur ce produit, ainsi que sur les sociétés de Wall Street qui auraient acheté ce flux, ce qui pourrait accroître ce que certaines sources du secteur considèrent comme des risques juridiques, politiques et réglementaires.

"Cela semble constituer un abus scandaleux de la fonction présidentielle à des fins personnelles, qui porte atteinte aux investisseurs ordinaires et à l’intégrité de nos marchés, tout en enrichissant Wall Street et d’autres initiés fortunés", ont déclaré Warren et Schiff dans la lettre du 28 juillet adressée au président de la Commission des valeurs mobilières (SEC), Paul Atkins.

Un porte-parole de la SEC et Paul Atkins, un républicain partisan du libre marché nommé à ce poste par Trump et qui a généralement adopté une position plus souple en matière d’application de la réglementation, ont confirmé avoir reçu la lettre mais ont refusé de faire d’autres commentaires. La Maison Blanche a renvoyé les demandes de commentaires à TMTG, qui n’a pas répondu immédiatement.

ACCÈS ANTICIPÉ AUX DONNÉES, CONTRE PAIEMENT Trump Media a envisagé de facturer jusqu’à 100 000 dollars par mois pour le produit "Truth API", comme l’ont rapporté Reuters et d’autres médias . Les publications de Trump sur les réseaux sociaux ont par le passé influencé les marchés, et les bénéfices de nombreuses grandes sociétés de courtage, de fonds spéculatifs et d’entreprises de services financiers dépendent fortement de la rapidité avec laquelle elles peuvent tirer parti de ces informations. Trump, qui détient environ 41 % de Trump Media par l’intermédiaire d’une fiducie gérée par ses enfants, devrait tirer profit de ce modèle d’accès payant. La société a déclaré avoir déjà enregistré des clients avant le lancement prévu le 1er août, mais n’a pas révélé leur identité.

Truth API est le dernier exemple en date illustrant la manière dont le président mêle ses affaires personnelles aux affaires de l’État, ce qui soulève des questions éthiques, ont déclaré Warren et Schiff. Trump a par exemple déclaré le mois dernier qu’il avait perçu plus de 1,4 milliard de dollars l’année dernière grâce aux projets de cryptomonnaies de sa famille.

Si les plateformes technologiques sont généralement autorisées à offrir à leurs clients un accès anticipé aux données, même si cela désavantage certains acteurs du marché, selon des juristes, certains experts en éthique ont estimé que le produit "Truth API" était différent, car les publications de Trump constituent des informations gouvernementales et qu’il a l’obligation de les diffuser publiquement.

Warren et Schiff ont également souligné que Trump avait par le passé utilisé Truth Social pour recommander des actions spécifiques, notamment celles de Citigroup C.N , d’Intel

INTC.O et de Palantir PLTR.O , ce qui, selon eux, augmente le risque de délit d’initié et sape la confiance des investisseurs dans le caractère équitable du marché.