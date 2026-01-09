Des sénateurs démocrates américains demandent à Apple et Google de retirer X et Grok des magasins d'applications pour cause d'images sexuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelles informations tout au long de l'article, ajout d'autres commentaires tirés de la lettre, X refusant de commenter au-delà de la réponse générique des médias, commentaires passés de Musk et changements observés dans les procédures de X vendredi) par Raphael Satter et AJ Vicens

Trois sénateurs démocrates américains demandent à Apple AAPL.O et à Google GOOGL.O de retirer X et son chabot d'intelligence artificielle Grok de leurs magasins d'applications, en invoquant la diffusion d'images sexuelles non consensuelles de femmes et de mineurs sur la plateforme.

Dans une lettre publiée vendredi, les sénateurs Ron Wyden (Oregon), Ben Ray Lujan (Nouveau-Mexique) et Edward Markey (Massachusetts) ont déclaré que Google et Apple "doivent retirer ces applications des magasins d'applications jusqu'à ce que les violations de la politique de X soient résolues."

X, propriété du milliardaire Elon Musk, est sous le feu des critiques des autorités du monde entier depuis la semaine dernière, lorsque Grok a commencé à inonder le site d'images non consensuelles générées par l'IA de femmes et d'enfants portant des bikinis révélateurs, des sous-vêtements transparents ou dans des poses dégradantes, violentes ou sexualisées.

La lettre des sénateurs, d'abord rapportée par NBC News, note que Google a des conditions d'utilisation qui interdisent aux fabricants d'applications de "créer, télécharger ou distribuer du contenu qui facilite l'exploitation ou l'abus d'enfants", et qu'Apple a des conditions d'utilisation qui interdisent le "matériel sexuel ou pornographique." Les sénateurs ont noté que, par le passé, les deux géants de la technologie ont agi rapidement pour retirer les applications incriminées de leurs plateformes.

"Fermer les yeux sur le comportement flagrant de X tournerait en dérision vos pratiques de modération", peut-on lire dans la lettre. Google et Apple n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. X a renvoyé Reuters à un message du 2 janvier dans lequel il déclarait que le site prend des mesures "contre les contenus illégaux sur X, y compris les contenus pédopornographiques."

La société mère de X, xAI, n'a pas répondu aux questions spécifiques concernant la lettre ou la production explicite de Grok, se contentant d'envoyer une réponse générique citant des "mensonges des médias traditionnels" non spécifiés.

Musk a répondu par des émojis de rire aux photos modifiées par l'IA de personnalités en bikini et a posté plusieurs fois par jour des messages sur la popularité de la société X. À un moment donné, Musk a blâmé les utilisateurs pour le contenu illégal généré par son chatbot, en disant: "toute personne utilisant Grok pour produire du contenu illégal subira les mêmes conséquences que si elle téléchargeait du contenu illégal."

Alors que la pression montait vendredi, la société xAI de Musk, qui exploite Grok et possède X, a semblé imposer certaines restrictions à la génération d'images publiques par Grok. Les demandes d'utilisateurs de X de déshabiller numériquement des femmes en bikini ont été accueillies par un message indiquant que la fonctionnalité d'édition d'images était "actuellement limitée aux abonnés payants." Les utilisateurs de X étaient toujours en mesure de créer des images sexualisées à l'aide de l'onglet Grok, puis de les publier sur X.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir dans quelle mesure ces changements avaient permis de réduire la production d'images non consensuelles, si tant est qu'ils l'aient fait.

L'application autonome Grok, qui fonctionne séparément de X, permettait toujours aux utilisateurs de générer des images sans abonnement.