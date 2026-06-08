Des sénateurs demandent l'ouverture d'une enquête sur le voyage du ministre américain des Transports, financé par des entreprises donatrices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du bureau de Duffy et de plus de détails sur le voyage aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Un groupe de six sénateurs démocrates a demandé lundi l'ouverture d'une enquête gouvernementale sur le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, pour avoir effectué un voyage en voiture dans le cadre de vacances en famille, filmé pour une série de vidéos web financée par des donateurs dont les entreprises sont réglementées par son ministère.

Les sénateurs Patty Murray, Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Ben Ray Lujan, Mazie Hirono et Richard Blumenthal ont demandé au Bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports d'examiner la série de vidéos, affirmant que les agissements de Sean Duffy soulevaient “de sérieuses questions quant à l'utilisation des fonds et à une éventuelle faute professionnelle”.

Nate Sizemore, porte-parole de Sean Duffy, a qualifié cette initiative de “chasse aux sorcières” et a déclaré que les responsables de l'éthique avaient validé tous les aspects de la participation de Sean Duffy au “Great American Road Trip”.

“C'est un peu fort de la part de ces mêmes sénateurs qui acceptent des millions de dollars de contributions électorales de la part d'entreprises relevant de leur juridiction pour financer leurs jets privés, leurs dîners gastronomiques et leurs séjours de luxe”, a ajouté Nate Sizemore.

Les sénateurs ont souligné que le voyage avait été financé par une organisation à but non lucratif ayant reçu d'importantes contributions de la part d’entreprises supervisées par l’USDOT, notamment Boeing BA.N , Toyota 7203.T , United Airlines

UAL.O , Enterprise, Shell SHEL.L et Royal Caribbean Group.

“Nous sommes préoccupés par ce mélange potentiel entre activités personnelles et professionnelles”, ont ajouté les sénateurs, faisant valoir que s'il s'agissait d'un voyage personnel, Sean Duffy n'aurait pas dû accepter le paiement de l'essence, de l'hébergement et d'autres frais de déplacement “de la part d'une organisation à but non lucratif financée par les entreprises mêmes que le secrétaire réglemente”.

Les entreprises ont refusé de commenter ou n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le voyage, filmé sur 24 jours, comprenait une visite à la Maison Blanche, au Fenway Park à Boston, à la Gateway Arch à Saint-Louis et à divers sites à Philadelphie et dans le Montana. L'USDOT n'a pas encore diffusé la série de vidéos.

Duffy, père de neuf enfants et ancienne star de téléréalité ayant également siégé au Congrès, a déclaré que l'émission ne lui versait aucun salaire ni aucune redevance de production, ni à lui ni à sa famille. Ce road trip a pris la forme de courtes escapades d'un à deux jours sur une période de huit mois, ainsi que des vacances de printemps de neuf jours de ses enfants en avril. Il a été filmé sous la forme d'une série en cinq parties qui sera accessible sur YouTube.

L'association Citizens for Responsibility and Ethics in Washington a déposé une plainte pour manquement à l'éthique, suggérant que cette situation pourrait avoir enfreint les règles fédérales en matière de cadeaux et de voyages.

Le groupe a également demandé au Bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports d'ouvrir une enquête et a souligné qu'un véhicule Toyota figurait en bonne place dans une vidéo promotionnelle de la série.