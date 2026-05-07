Des sénateurs américains appellent à la stabilité et à la coopération entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations du ministre chinois des Affaires étrangères et du Premier ministre aux paragraphes 6 à 9)

Une délégation de sénateurs américains en visite à Pékin a appelé à la stabilité et à une coopération pacifique entre les deux plus grandes économies mondiales, une semaine avant la rencontre entre les dirigeants des deux pays.

“Je suis fermement convaincu que nous voulons apaiser les tensions, et non nous dissocier. Nous voulons la stabilité, nous voulons le respect mutuel”, a déclaré le sénateur Steve Daines, qui dirige la délégation bipartisane, dans son discours d'ouverture lors d'une réunion avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi jeudi.

Le président américain Donald Trump doit se rendre dans la capitale chinoise pour rencontrer le président Xi Jinping les 14 et 15 mai.

Le sénateur républicain a déclaré qu’il espérait que la rencontre entre les deux dirigeants déboucherait sur des commandes d’avions Boeing BA.N , tout en mettant en garde contre les problèmes commerciaux auxquels les deux pays sont confrontés.

“Cela fait environ neuf ans qu'aucun achat d'avions Boeing n'a été effectué ici”, a-t-il déclaré, selon un rapport de la pool de presse.

La Chine n'a pas encore annoncé la visite de Trump, indiquant que les deux parties restaient en communication au sujet de ce déplacement. Les relations entre les deux puissances restent globalement stables après avoir conclu une trêve commerciale fragile en octobre dernier, à la suite de la rencontre de leurs dirigeants en Corée du Sud.

S'adressant à Daines, Wang a déclaré que la Chine et les États-Unis devraient être des partenaires plutôt que des rivaux, malgré leurs divergences, et a appelé Washington à considérer Pékin de manière objective et à établir une compréhension rationnelle.

“On espère que les États-Unis respecteront véritablement les intérêts fondamentaux de la Chine, géreront correctement leurs divergences et uniront leurs forces pour accomplir davantage d’actions importantes, concrètes et positives, bénéfiques pour les deux pays et pour le monde”, a déclaré M. Wang, selon un communiqué de son ministère.

Lors d’une autre réunion avec la délégation américaine à Pékin, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que la Chine était prête à renforcer les échanges et la coopération avec la partie américaine dans divers domaines et à élargir la coopération pratique, selon un rapport de presse.