Des revirements majeurs sur les scissions d'entreprises au cours des dernières années

Kraft Heinz KHC.O a interrompu mercredi ses projets de scission en deux, rejoignant ainsi une petite liste d'entreprises qui ont fait marche arrière sur des restructurations majeures.

En septembre, Kraft Heinz avait annoncé son intention de scinder en deux sociétés, l'une spécialisée dans les produits alimentaires et l'autre dans les sauces et les pâtes à tartiner.

Voici quelques grandes entreprises qui ont annulé leur projet de scission:

DUPONT

En janvier 2025, le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a déclaré qu'il n'avait plus l'intention de séparer ses activités liées à l'eau en une société cotée en bourse, mais qu'il poursuivrait la scission de ses activités liées à l'électronique.

VIRGIN MEDIA O2

En juillet 2025, le directeur général de Telefonica

TEF.MC , Marc Murtra, a déclaré à Reuters que le projet de scission du réseau fixe de la coentreprise Virgin Media O2 en Grande-Bretagne avait été abandonné

BAYER

En mars 2024, Bayer BAYGn.DE a déclaré qu'il suspendrait ses plans de scission du groupe jusqu'à trois ans afin que le nouveau directeur général puisse se concentrer sur les problèmes, y compris la dette et les litiges.

TECK RESOURCES

En avril 2023, Teck Resources TECKb.TO a retiré son projet de séparation de ses activités cuivre et charbon, alors que la société cherchait à repousser une tentative de rachat de 22,5 milliards de dollars par Glencore GLEN.L .

EY

En avril 2023, le cabinet comptable EY a annulé un plan visant à séparer ses unités d'audit et de conseil après avoir rencontré la résistance de certains partenaires de l'entreprise .

GAP

En janvier 2020, Gap GAP.N a abandonné un projet de scission de son unité Old Navy, déclarant qu'elle s'efforcerait plutôt d'inverser la tendance à la baisse des ventes.