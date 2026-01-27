Des résultats positifs pour un essai dans l'obésité chez Roche
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 08:00
Une injection sous-cutanée hebdomadaire de CT-388 a permis d'obtenir une perte de poids statistiquement significative ajustée par placebo de 22,5% à 48 semaines à la dose la plus élevée testée (24 mg), sans atteindre un plateau de perte de poids.
Le géant suisse de la santé ajoute que 54% des participants à la dose de 24 mg ont atteint la résolution de l'obésité (soit un indice de masse corporelle de moins de 30 kg par m2), contre 13% dans le groupe placebo.
"CT-388 a démontré un profil de sécurité et de tolérance généralement cohérent avec sa classe de médicaments, sans signaux de sécurité nouveaux ou inattendus", ajoute Roche, qui présentera les résultats complets de l'étude lors d'un prochain congrès médical.
"La perte de poids robuste combinée à un profil de sécurité bien toléré renforce notre confiance dans le programme de développement clinique à mesure que nous passons aux essais de phase III", commente Levi Garraway, le directeur médical de Roche.
Valeurs associées
|350,500 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
