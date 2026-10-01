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Des résultats encourageants pour Eli Lilly pour son Foundayo dans le diabète de type 2 et la santé cardiovasculaire
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 12:24

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Le géant américain a présenté les résultats détaillés d'une étude clinique de phase 3, la plus vaste et la plus longue menée à ce jour sur la molécule, qui évaluait l'efficacité et la sécurité du Foundayo.

Le Foundayo est administré sous forme de pilule quotidienne sans contrainte de jeûne ni de restriction d'eau, par rapport à l'insuline glargine titrée chez des adultes souffrant de diabète de type 2, d'obésité ou de surpoids et présentant un risque cardiovasculaire élevé.

L'essai a atteint son critère de non-infériorité en matière de risque cardiovasculaire. En outre, à la semaine 52, le traitement a également démontré une supériorité sur la réduction du taux d'A1C et du poids, accompagnée d'améliorations significatives sur les marqueurs de risque comme une réduction du tour de taille, ou la baisse de la pression artérielle systolique.

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ELI LILLY & CO
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