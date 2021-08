Des résultats annuels 2020 résilients. Un nouvel élan pour 2021

Des résultats annuels 2020 résilients

o Retour à la croissance au 4ème trimestre 2020

o Redressement des résultats au S2 2020

Un nouvel élan pour 2021

o Fin du litige Addict Media

o Lancement d'un nouveau plan stratégique pour créer les conditions de la croissance de demain



Planet Media (FR0010211037 - ALPLA), annonce ce jour la publication de ses comptes pour l'exercice 2020, arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance en date du 29 juin 2021, et informe le marché de la fin du litige Addict Media.

Les comptes sociaux et consolidés sont clos le 31 décembre. La société communique sur une base de chiffres combinés1 qui n'ont pas fait l'objet d'un audit.