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Des regards prudents braqués vers la Fed avant l'ouverture de Wall Street
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:06

Une ouverture prudente se dessine à Wall Street, au vu des contrats futures sur le S&P 500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,4%) à une demi-heure de la cloche, alors que les regards se braquent vers la Fed, qui doit rendre son verdict de politique monétaire en milieu de séance.

Un statu quo attendu avec la guerre au Moyen-Orient

"Nous prévoyons que la Fed maintiendra les taux inchangés à 3,5-3,75%. Les gouverneurs Miran et Waller devraient voter en faveur d'une réduction, avec une possible troisième dissidence conciliante de la part du gouverneur Bowman", selon Pictet WM.

"La déclaration de politique devrait reconnaître les risques pour les deux mandats liés au conflit iranien. Le résumé des projections économiques devrait montrer une inflation plus élevée, une croissance plus faible et un chômage plus élevé", pronostique-t-il.

Compte tenu des risques à court terme pour l'inflation liés au conflit iranien et du frein limité à la croissance dans une performance macroéconomique solide jusqu'à présent, Pictet WM voit les risques orientés vers un retard dans les baisses de taux qu'il attend en juin et septembre.

"Mais nous maintenons notre vision d'un biais accommodant de la part de la Fed cette année et pensons que les préoccupations persistantes concernant la faiblesse du marché du travail justifient une vision plus accommodante que ce que le marché évalue actuellement", tempère-t-il.

La hausse des prix à la production accélère en février

En attendant ce rendez-vous, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis a augmenté de 0,7% en février par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, dont une hausse de 0,5% en données sous-jacentes.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix à la production s'est accélérée à des rythmes de 3,4% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels respectifs de 2,9% et 3,4% en janvier.

Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des commandes à l'industrie américaine pour le mois de janvier, une demi-heure après l'ouverture, puis des stocks hebdomadaires de pétrole.

General Mills manque les attentes au 3e trimestre

Dans l'actualité des valeurs, General Mills est attendu en légère baisse à l'ouverture ce mercredi, après la publication d'un BPA ajusté de 0,64 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-26, en recul de 37% à taux de change constants, manquant d'environ 12% le consensus.

À près de 4,44 MdsUSD, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire (Cheerios, Old El Paso, Häagen-Dazs...) a diminué de 8%, en raison surtout d'effets de périmètre. En organique, ses ventes ne se sont tassées que de 3% sur des effets volumes, prix et mix défavorables.

À l'approche du 4e trimestre, il prévoit néanmoins "une progression dans les tendances des ventes organiques et un retour à la croissance des bénéfices, grâce à des comparaisons de timing favorables, à la 53e semaine et à sa dynamique continue de parts de marché".

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