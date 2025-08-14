Des records à Wall Street, toujours grâce à l’espoir de voir la Fed baisser ses taux

(AOF) - Toujours portés par l’espoir de voir la Réserve fédérale des États-Unis baisser ses taux directeurs en septembre, les marchés américains ont enchaîné une deuxième hausse consécutive. Avec des gains respectifs de 0,14 et 0,32 %, le Nasdaq et le S&P500 ont fini sur de nouveaux plus hauts historiques. De son côté, le Dow Jones a progressé de 1,04 %. Au niveau géopolitique, Donald Trump s’est entretenu avec Volodimir Zelensky et des dirigeants européens au sujet de l’Ukraine, un entretien qu’il a qualifié de « très bon appel ».

Startup américaine de cloud computing, CoreWeave (-20,83% à 117,76 dollars) dévisse à Wall Street au lendemain de la publication de ses résultats mitigés au premier semestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année en cours, le groupe affiche une perte nette 605 millions de dollars, soit 153 millions de plus qu'au premier semestre 2024. Toutefois, la perte a été réduite au second trimestre : 291 millions de dollars, contre 323 millions un an plus tôt à la même période. Cette perte dépasse les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG : 190,6 millions de dollars.

La semaine dernière, aux États-Unis , les stocks de pétrole ont progressé de 3,036 millions de barils. Cette hausse est une surprise car les analystes tablaient plutôt sur un repli de 0,9 million d’unités. La semaine précédente, les stocks avaient connu un repli de 3,029 millions d’unités. De leur côté, les stocks d’essence ont moins diminué que prévu avec une baisse de 0,792 million de barils, contre une prévision à -1 million et un précédent à -1,323 million. Vers 17h, le Brent recule de 1,27% à 65,27 dollars. Le WTI cède 1,30% à 62,25 dollars.

Qatar Airways et Accenture s'unissent pour révolutionner l'industrie aéronautique grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat stratégique vise à améliorer l'expérience client, optimiser l'efficacité opérationnelle et améliorer la performance globale de la compagnie aérienne nationale du Qatar. Dans le cadre de ce partenariat, Qatar Airways et Accenture ont établi " AI Skyways " pour positionner davantage la compagnie aérienne en tant que leader dans l'IA aéronautique et faire progresser la technologie dans la région et au-delà.

Amazon a annoncé que ses clients de plus de 1 000 villes aux États-Unis pouvaient désormais commander des produits d'épicerie frais avec une livraison le jour même. L'objectif du géant américain est de proposer ce service dans plus de 2 300 villes d'ici la fin de l'année dans le pays. Pour Amazon, il s'agit d'une extension importante dans le secteur de l'épicerie avec l'intégration de milliers de produits périssables au réseau logistique déjà existant. Les produits concernés sont par exemple les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, les fruits de mer…

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Cava a augmenté de 20,3% sur 12 mois, à 278,2 millions de dollars. L’augmentation des ventes est due principalement à l'ouverture de 75 nouveaux de restaurants au cours ou après le deuxième trimestre de l’exercice 2024. Sur cette période, la chaîne de restaurants méditerranéens rapides a vu son bénéfice net reculer sur un an. Il passe de 19,7 à 18,4 millions de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 42,1 millions de dollars, contre à 34,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une marge de 15% contre 14,7% il y a un an.

Ken Paxton, le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Eli Lilly pour corruption et incitation illégale de prestataires de soins médicaux à prescrire ses médicaments les plus rentables, notamment Mounjaro et Zepbound utilisés pour la perte de poids et le diabète.