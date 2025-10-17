Des raffineurs indiens achètent le premier pétrole guyanais à Exxon, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux raffineurs indiens ont acheté 4 millions de barils de pétrole brut guyanais à la major américaine Exxon Mobil XOM.N qui seront livrés fin 2025 ou début 2026, dans le cadre de leurs premières importations en provenance du producteur sud-américain, ont indiqué vendredi des sources commerciales.

Indian Oil Corp IOC.NS , le plus grand raffineur du pays en termes de capacité, a acheté 2 millions de barils de brut Golden Arrowhead qui arriveront fin décembre ou début janvier, ont-elles dit, sous couvert d'anonymat.

Un autre raffineur, Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS , a acheté 2 millions de barils de brut Liza et Unity Gold, qui seront également livrés au cours de la même période, ont indiqué les sources.