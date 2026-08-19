Des puces Nvidia H200 commenceraient à entrer en Chine

De premiers lots de processeurs H200 de Nvidia auraient été autorisés à entrer en Chine continentale. ByteDance et Tencent auraient chacun reçu environ 10 000 de ces puissantes puces d'intelligence artificielle.

De petits volumes de puces Nvidia H200 ont été admis en Chine continentale, selon le Financial Times, qui cite deux sources proches du dossier. Le H200 figure parmi les processeurs d'intelligence artificielle les plus puissants commercialisés par Nvidia.

ByteDance et Tencent auraient chacun reçu environ 10 000 processeurs au cours des dernières semaines. D'autres groupes technologiques chinois pourraient bénéficier prochainement de livraisons comparables.

A Hong Kong plutôt que sur le continent

Washington a pourtant autorisé ces entreprises à acquérir jusqu'à 100 000 puces H200 chacune. Les autorités chinoises préféreraient toutefois qu'une grande partie de ces équipements reste hors de Chine continentale. Pékin cherche ainsi à soutenir le développement des fabricants locaux de semi-conducteurs. Les régulateurs auraient indiqué aux entreprises qu'elles pouvaient installer et utiliser les H200 à Hong Kong.

La ville se situe en dehors de la frontière douanière de la Chine continentale. Cette solution permettrait donc aux groupes chinois d'accéder aux puces tout en limitant leur importation directe sur le continent. Un haut responsable américain avait déjà indiqué au Congrès qu'un petit nombre de H200 avait été expédié vers la Chine.