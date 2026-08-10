Des propos d'analystes aident Allianz à regagner du terrain

Après un recul de 1,6% vendredi dans le sillage de sa publication trimestrielle, Allianz récupère ce lundi une partie du terrain cédé, avec un gain de 1% vers 438 EUR, aidé par plusieurs analystes qui réagissent positivement aux chiffres dévoilés.

Pour mémoire, Allianz a publié vendredi matin un profit opérationnel en croissance de 10,6% au titre de son 2e trimestre 2026, à un niveau record de 4 874 MEUR, pour un volume total des affaires de 45,6 MdsEUR, en croissance organique de 5,7%.

Plus précisément, l'assureur allemand a vu son volume total des affaires croître de 4,7% en assurance biens et responsabilité, de 0,6% en assurance vie-santé (valeur actuelle des primes pour les nouvelles affaires) et de 19,3% en gestion d'actifs.

"Alors que nous avons atteint le point médian de notre cycle stratégique, les résultats confirment que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos ambitieux objectifs de la Journée des marchés des capitaux", commente sa CFO, Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Allianz s'est dit pleinement en voie d'atteindre son objectif annuel de profit opérationnel de 17,4 MdsEUR, à plus ou moins 1 MdEUR, et a précisé avoir racheté pour 1,4 MdEUR d'actions dans le cadre du programme de 2,5 MdsEUR annoncé le 25 février dernier.

"Le meilleur semble encore à venir", selon KBW

Si ces résultats ont été sanctionnés par un recul du cours de Bourse vendredi, KBW (Keefe, Bruyette & Woods) confirme ce lundi son opinion "surperformance" sur Allianz, avec un objectif de cours de 420 EUR, jugeant que "le meilleur semble encore à venir".

"Nous pensons qu'une obsession potentielle du marché pour le revirement de cycle hors vie empêche certains de réaliser que les marges européennes s'améliorent encore et ouvrent la voie à une croissance supplémentaire", estime le courtier.

"Nous sommes surtout préoccupés par la croissance anodine de la valeur des nouvelles affaires en vie et considérons cela comme un catalyseur de la revalorisation du cours de l'action si jamais Allianz apporte plus de dynamique", ajoute KBW.

Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère lui aussi son opinion "surperformance" et relève sa cible de 450 à 460 EUR, pour intégrer les bonnes dynamiques opérationnelles des différents métiers, notamment en gestion d'actifs au 2e trimestre, qui lui semblent toujours sous-valorisées par le marché.

Le bureau d'études salue dans sa note une activité qui reste soutenue, avec une croissance dans tous les métiers, ainsi qu'un résultat opérationnel ressorti 6% au-dessus des attentes et une génération opérationnelle de capital toujours solide.

Berenberg reste à l'achat

De son côté, Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" sur Allianz, ainsi que son objectif de cours de 684 EUR, mettant en avant une croissance annuelle de 6% du bénéfice d'exploitation sur la période 2024-2027 et de 7 à 9% du BPA coeur.

Selon le broker, un investissement de 1,1 MdEUR de la compagnie d'assurance dans sa restructuration en 2026 devrait générer un rendement de 20% au niveau du bénéfice opérationnel. Il salue aussi un investissement dans l'IA dont il pense qu'il s'accélérera à l'avenir.