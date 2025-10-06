 Aller au contenu principal
Des procureurs français enquêtent sur Siri d'Apple à la suite d'une plainte
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:27

Le parquet français a annoncé lundi qu'il enquêtait sur l'assistant vocal Siri du géant technologique Apple AAPL.O après avoir reçu une plainte d'un chercheur en technologie accusant l'entreprise de collecte illicite de données.

L'enquête, qui a été rapportée pour la première fois par le site d'information Politico, a été confiée à une force de police spécialisée dans la cybercriminalité, a indiqué le bureau du procureur à Paris, sans fournir d'autres détails.

Le chercheur en technologie Thomas Le Bonniec a déclaré à Reuters qu'il était à l'origine de la plainte déposée par l'organisation française de défense des droits de l'homme, la Ligue des Droits de l'Homme (LDH).

La LDH avait précédemment déclaré que la plainte accusait Apple de collecter, d'enregistrer et d'analyser les conversations Siri sans le consentement des utilisateurs. Elle n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi.

"L'ouverture d'une enquête pénale (...) envoie un message clair: les droits fondamentaux sont importants, et il existe des organisations et des personnes déterminées à les faire respecter", a déclaré M. Le Bonniec.

Apple a déclaré à Reuters lundi qu'elle avait renforcé les contrôles de confidentialité de Siri en 2019 et à nouveau cette année. Elle a souligné une publication de janvier sur son site web dans laquelle elle a déclaré que les conversations avec Siri n'étaient jamais partagées avec des spécialistes du marketing ou vendues à des annonceurs.

