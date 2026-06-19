Des prises de bénéfices sur Besi, malgré des propos d'analystes favorables

(Zonebourse.com) - L'heure semble aux prises de bénéfices sur Besi, l'action cédant 1,5% vers 313 EUR à Amsterdam après avoir grimpé de 6,3% en deux séances, et ce malgré des commentaires positifs de la part d'Oddo BHF et d'UBS ce matin, au lendemain de la journée investisseurs (CMD).

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur BE Semiconductor Industries (Besi) et relève une nouvelle fois son objectif de cours, de 375 EUR à 400 EUR, après l'avoir déjà rehaussé de 285 EUR à 375 EUR plus tôt dans la semaine. Le bureau d'études ressort du CMD avec une conviction renforcée dans son cas d'investissement.

"Même si les nouvelles cibles à long terme (relevées d'environ 20% sur l'EBIT) sont proches, voire légèrement inférieures aux attentes, elles ont été présentées comme "conservatrices" (elles se basent sur des CAPEX liés à l'IA de l'ordre de 1 000 MdsUSD en 2029, alors que nous attendons environ 1 600 MdsUSD)", précise l'analyste.

Oddo BHF laisse ses prévisions de BPA pour 2026-2027 inchangées, mais relève celles pour 2028-2030 de 5% à 8%, principalement en raison de la prise en compte d'une hypothèse plus favorable concernant la photonique. Pour rappel, il avait déjà relevé ses attentes pour 2030 d'environ 30% avant le CMD.

De son côté, tout en reconnaissant la forte valorisation de l'action, UBS réitère sa recommandation "achat" sur Besi et relève son objectif de cours de 280 EUR à 370 EUR, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 16% pour le titre par rapport à son dernier cours de clôture.

La banque suisse explique envisager une perspective de croissance convaincante, "dans un contexte de forte demande, principalement portée par l'IA des centres de données via l' hybrid bonding pour la logique et la mémoire, et de plus en plus soutenue par des applications telles que l'optique".

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