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Des pluies torrentielles causent des perturbations à Taïwan et au Japon
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 03:41

Des pluies torrentielles, provoquées par une tempête tropicale, se sont abattues vendredi sur Taïwan, obligeant les autorités à demander à plus de 5 millions de personnes de rester chez elles, tandis que le Japon a alerté contre des risques d'inondations et de glissements de terrain.

Le typhon Mekkhala, désormais rétrogradé en tempête tropicale, n'a pas touché terre à Taïwan, mais a provoqué d'importantes précipitations dans certaines parties de l'île, particulièrement dans trois régions du sud.

Les gouvernements de ces régions, où vivent plus de 5 millions de personnes, ont ordonné la fermeture des bureaux et des écoles vendredi.

De grandes parties du Japon ont également été frappées par de fortes pluies et des vents violents, ce qui a poussé les autorités à émettre des alertes contre des risques de glissements de terrain, d'inondations et de crues dans certaines zones dans l'ouest et le sud du pays.

Un ordre d'évacuation concernant 2,2 millions de personnes a été émis.

(Ben Blanchard à Taipei, Chang-Ran Kim et Kantaro Komiya à Tokyo; version française Camille Raynaud)

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