Des pièces de F-35 retrouvées en Chine, l'Australie défend ses protocoles de sécurité

Selon Politico, on ignore pourquoi le matériel a été dérouté et qui le détient actuellement.

Un F35 à Ceiba, à Porto Rico, le 13 septembre 2025. ( AFP / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO )

La Chine a-t-elle eu accès à des technologies de l'avion de combat américain ultra-sophistiqué F-35 ? La question se pose alors que des informations de presse révèlent que des pièces de cet avion furtif de dernière génération se sont retrouvées à Hong Kong, en provenance de l'Australie.

"Le gouvernement australien prend très au sérieux la protection des technologies classifiées et soumises à des contrôles à l'exportation", a déclaré lundi un porte-parole des forces de défense australiennes dans un communiqué.

Le média Politico a rapporté qu’une cargaison de pièces détachées de F-35, comprenant une verrière (revêtement spécial recouvrant le cockpit ) dont la technologie permettrait de réduire sa signature radar, a été détournée vers Hong Kong après avoir quitté l'Australie, faisant craindre que la Chine ait pu accéder au système d'armes.

Flou sur qui détient le matériel actuellement

Selon Politico , on ignore pourquoi le matériel a été dérouté et qui le détient actuellement.

Le constructeur Lockheed Martin a indiqué au média qu’il ne pouvait pas parler des exportations pour des raisons de sécurité.

L'Australie possède 72 avions F-35 et fait partie des sept pays, en dehors des États-Unis, qui partagent un stock mondial de pièces détachées, avec notamment le Canada, le Danemark, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni.

Douze autres pays ont acheté cet avion de combat, parmi lesquels le Japon, Singapour et la Corée du Sud.