Des pick-ups aux usines à l'arrêt : les constructeurs automobiles cherchent à tirer leur épingle du jeu grâce à l'essor du secteur de la défense

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* Les constructeurs automobiles entendent tirer parti de l'essor des dépenses de défense

* Les constructeurs automobiles s'appuient sur leurs pick-ups, leurs SUV et leurs chaînes d'approvisionnement existants pour répondre aux appels d'offres militaires

* La vente d’usines à des groupes du secteur de la défense pourrait s’avérer plus pratique que la reconversion des chaînes de montage

par Nick Carey, Gilles Guillaume et Kalea Hall

Les constructeurs automobiles occidentaux misent sur l’essor des dépenses de défense pour vendre davantage de véhicules et exploiter des usines sous-utilisées, même si leurs dirigeants affirment que les marchés militaires ne suffiront pas à compenser le ralentissement des ventes de voitures et la concurrence chinoise croissante.

Des constructeurs automobiles, notamment Ford F.N , General Motors GM.N et Jaguar Land Rover, soumissionnent pour des contrats militaires en proposant des versions modifiées des pick-ups et des véhicules tout-terrain qu’ils produisent déjà, tandis que d’autres vendent des usines sous-utilisées à des fabricants du secteur de la défense qui cherchent à accroître leurs capacités.

Le secteur tire parti de la hausse des dépenses de défense occidentales, mais des dirigeants et des analystes ont déclaré à Reuters que les opportunités permettant d’augmenter sensiblement le chiffre d’affaires restaient limitées.

"En réalité, toutes ces opportunités auront un impact financier très limité", a déclaré Vanessa Jeffriess, analyste automobile chez Jefferies, ajoutant que les constructeurs automobiles sont confrontés à un ralentissement de la demande et à une concurrence accrue de la part de leurs rivaux chinois, ce qui les oblige à montrer au moins aux investisseurs qu’ils s’efforcent de se diversifier.

GM, le plus grand constructeur automobile américain, prévoit que sa division défense générera un chiffre d’affaires de 700 millions de dollars cette année et connaîtra une croissance annuelle de 30% pendant plusieurs années. Cela porterait toutefois le chiffre d’affaires à environ 1,5 milliard de dollars en 2029, soit moins de 1% du chiffre d’affaires du groupe, estimé à 185 milliards de dollars en 2025.

Les constructeurs automobiles traditionnels américains et européens perdent des parts de marché en Chine au profit de concurrents locaux tels que BYD 002594.SZ et Geely GEELY.UL , tandis que les marques chinoises se développent rapidement en Europe et sur les marchés émergents pour compenser la faiblesse de la demande intérieure, ce qui comprime les marges bénéficiaires et laisse les constructeurs occidentaux avec des surcapacités.

La plupart des grands constructeurs automobiles ont abandonné les contrats militaires il y a plusieurs décennies, mais alors que les gouvernements, de l’Europe à l’Amérique du Nord, augmentent leurs dépenses militaires, la défense est devenue l’un des rares secteurs de croissance pour l’industrie.

UNE PRODUCTION DÉJÀ À GRANDE ÉCHELLE

Les analystes voient les opportunités les plus réalistes dans les actifs dont disposent déjà les constructeurs automobiles.

Jim Baumbick, directeur de Ford pour l’Europe, a déclaré que la fourniture de véhicules à l’armée correspondait aux atouts existants de l’entreprise, à savoir la production de "véhicules robustes offrant une charge utile élevée".

Ford, GM et le britannique JLR font partie des entreprises en lice pour un contrat de 900 millions de livres sterling (1,2 milliard de dollars) du ministère britannique de la Défense, portant initialement sur 3.000 véhicules et reposant sur des versions modifiées de camions et de véhicules tout-terrain qu’elles fabriquent déjà.

Ford présente son pick-up Ranger, tandis que l’offre de GM comprend deux modèles de pick-up Chevrolet Silverado qui seront adaptés pour un usage militaire au Royaume-Uni. JLR, une filiale de l’indien Tata Motors TAMO.NS , propose son modèle tout-terrain Defender, et tous misent sur des décennies d’expertise en ingénierie, sur leur envergure industrielle et sur leurs chaînes d’approvisionnement mondiales pour prendre l’avantage sur les entreprises spécialisées dans la défense.

"Ce sont des pick-up tellement performants dès le départ que ce n’est pas une tâche difficile", a déclaré Gilbert Nelson, vice-président des ventes et du marketing internationaux chez GM Defense, en référence aux modifications requises pour un usage militaire.

Mark Cameron, directeur général de JLR North America et ancien responsable de la marque Defender, a indiqué que le constructeur avait également eu des discussions "avec de nombreux pays à travers l’Europe... et au-delà" concernant des appels d’offres similaires prévus dans les 12 à 18 prochains mois.

M. Cameron a ajouté que le fait d’utiliser un véhicule que JLR produit déjà à grande échelle était "stratégiquement intéressant", même si l’entreprise n’en dépendait pas.

TROUVER DES ACHETEURS POUR LES USINES

Une autre perspective intéressante pour l'industrie automobile est la possibilité de céder des capacités de production excédentaires à des entreprises cherchant à développer leur production dans le secteur de la défense sans avoir à supporter les coûts liés à la construction d'une usine à partir de zéro.

L’italien Stellantis STLAM.MI prévoit de vendre une usine canadienne à l’arrêt au constructeur de véhicules blindés Roshel, tandis qu’au début du mois, l’allemand Volkswagen

VOWG_p.DE a accepté de céder son usine d’Osnabrück à la société israélienne Aurelius Capital et au Land de Basse-Saxe, dans le cadre d’un projet avec Rafael Advanced Defense Systems.

Selon les analystes, ce sont les cessions d’usines, plutôt que la diversification de la production, qui constituent l’un des avantages les plus évidents de l’essor du secteur de la défense.

"On en a beaucoup parlé", à propos de la diversification vers la production de défense, a déclaré Ian Henry, directeur du cabinet de conseil AutoAnalysis. "Mais il n’y a pas eu beaucoup d’actions concrètes."

Les équipementiers pourraient également s’avérer être les principaux bénéficiaires de la hausse des dépenses de défense. Contrairement aux usines d’assemblage automobile, leurs chaînes de production, plus petites et plus flexibles, peuvent souvent être adaptées aux programmes militaires avec un investissement limité.

"Les chaînes de montage automobiles ne sont tout simplement pas adaptées à la fabrication de composants", car elles sont trop grandes, a expliqué M. Henry d'AutoAnalysis.

Pour les équipementiers, l’industrie de la défense "est un moteur de croissance, ce que le marché automobile n’est pas", a déclaré en juillet Christophe Perillat, directeur général de l’équipementier français Valeo VLOF.PA , ajoutant que les contrats militaires offraient également des marges bénéficiaires plus élevées que l’activité automobile traditionnelle.

Le fournisseur français Forvia FRVIA.PA utilise ses capacités de production existantes pour explorer des opportunités dans le domaine militaire, a déclaré Olivier Durand, directeur financier.

"L'investissement industriel requis est très faible... c'est donc une perspective assez attrayante", a-t-il déclaré.

Forvia a également signé récemment un accord visant à céder une usine en Allemagne et 300 collaborateurs à l'entreprise de défense General Dynamics GD.N .

LE CŒUR DE MÉTIER RESTE L'AUTOMOBILE

Certains constructeurs automobiles s’engagent davantage dans le secteur de la défense aux États-Unis et en France . Renault RENA.PA prévoit de produire 1.000 drones militaires par mois à partir de l’année prochaine, en collaboration avec l’entreprise française de technologie de défense Thales

TCFP.PA , même si les dirigeants reconnaissent que l’ampleur de cette activité reste modeste par rapport à ses activités automobiles.

Michael Foundoukidis, analyste automobile chez Oddo BHF, a indiqué que Renault fabriquait environ 10.000 véhicules par jour.

JLR, qui fabrique plus de 100.000 Defender par an, évite de se diversifier et d'entrer en concurrence avec des entreprises spécialisées. M. Cameron, de JLR, a déclaré que les constructeurs automobiles seraient confrontés à une concurrence redoutable dans des secteurs qui ne leur sont pas familiers.

"Notre cœur de métier, ce sont les véhicules", a-t-il déclaré. "Nous ne voulons pas nous égarer dans des activités dérivées."

(1 dollar = 0,7413 livre)