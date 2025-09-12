 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,23
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des passagers d'un vol United Airlines sortent d'urgence au Japon, selon NHK
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des passagers ont été évacués par les toboggans d'urgence d'un avion de United Airlines

UAL.O à l'aéroport japonais de Kansai, dans la ville d'Osaka, dans l'ouest du pays, vers 19h30 vendredi, a annoncé la chaîne publique NHK. L'avion Boeing BA.N 737 qui se dirigeait vers Cebu aux Philippines depuis l'aéroport de Narita près de Tokyo a été dérouté après qu'un indicateur d'incendie de cargaison se soit déclenché alors qu'il survolait l'océan Pacifique, a rapporté NHK. On ne sait pas combien de passagers se trouvaient à bord ni s'il y a des blessés.

Valeurs associées

BOEING CO
220,015 USD NYSE -3,28%
UNITED AIRLINES
109,3600 USD NASDAQ +1,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank