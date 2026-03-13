La Bourse de Paris termine une nouvelle semaine dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en recul vendredi, terminant une semaine marquée par la flambée des prix du pétrole causée par la guerre au Moyen-Orient, qui s'enlise, et fait grimper les taux de la dette française à des niveaux pas vus depuis 2011.

Le CAC 40 a perdu 72,91 points, soit 0,91%, à 7.911,53 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien a perdu 2,92%. Depuis le début du mois, il cède 7,80%.

"Les investisseurs du monde entier restent captivés par les informations en provenance de la guerre en Iran et par leurs répercussions sur les prix de l’énergie", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Comme l'ensemble des Bourses, la place parisienne est plombée depuis deux semaines par la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué une flambée du prix des hydrocarbures, ce qui ravive les craintes d'inflation en Europe.

Les cours du brut, d'abord en léger repli après l'annonce par Washington d'une suspension des sanctions visant le pétrole russe, sont finalement repartis à la hausse en fin de séance.

Vers 18H00 (heure de Paris) le Brent de la mer du Nord prenait 1,12% à 101,59 dollars le baril et le WTI, son équivalent américain, 1,13% à 96,81 dollars le baril.

"La situation est très tendue, et ceux qui tablaient sur un conflit court comprennent que cela ne sera pas le cas", relève Andrea Tueni, responsable des activités marchés de Saxo Bank, interrogé par l'AFP.

Donald Trump a annoncé vendredi vouloir frapper "très fort" l'Iran "la prochaine semaine", signalant qu'une fin de l'opération militaire n'était pas pour tout de suite, tout en remettant à plus tard la perspective d'un renversement du pouvoir à Téhéran.

La guerre se terminera "quand je le sentirai dans mes tripes", a-t-il dit.

- Les taux au plus haut depuis 2011-

Le retour des craintes d'inflation en Europe, particulièrement dépendante de ses importations d'hydrocarbures, a fait bondir les taux d’intérêt de la dette sur le continent.

Une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser cette perte.

Le taux de l'emprunt français à 10 ans a grimpé à 3,67%, contre 3,62% jeudi soir en clôture. Il évolue à des niveaux pas vus depuis 2011. Avant le début de la guerre en Iran, il évoluait autour de 3,20%.

Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,97%, contre 2,95% la veille, à un plus haut depuis 2023.

-LVMH dégradée -

Le titre du numéro un du luxe mondial LVMH a reculé de 4,30% à 473,70 euros, après que les analystes de Morgan Stanley ont abaissé leur objectif de cours pour son titre, à 565,00 euros, contre 635,00 précédemment, notamment en raison des conséquences du conflit au Moyen-Orient.

Euronext CAC40