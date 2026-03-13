L'Europe finit dans le rouge avec la guerre au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi, alors que les incertitudes liées à ‌la guerre en Iran continuent de perturber l'approvisionnement énergétique, ce qui alimente les inquiétudes concernant l'inflation des prix des carburants et les taux d'intérêt.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,91% à ​7.911,53 points. A Francfort, le Dax a reculé de 0,65% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,43%.

L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 0,60%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,47% et le Stoxx 600 a abandonné 0,52%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 0,49% et le CAC 40 a perdu 1,03%.

La guerre au Moyen-Orient est entrée vendredi dans son quatorzième jour avec ​l'annonce de nouvelles frappes en Iran et au Liban, alors que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

S'exprimant dans un entretien diffusé vendredi sur la ​chaîne américaine Fox News, le locataire de la Maison blanche a dit que les États-Unis ⁠escorteraient des navires dans le détroit d'Ormuz si nécessaire, ajoutant qu'il espérait que les opérations militaires menées par les États-Unis se dérouleraient bien et s'engageant à frapper l'Iran "très durement ‌au cours de la semaine prochaine".

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei avait déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce mondial du pétrole, devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Ces propos, auxquels s'ajoutent les récentes attaques iraniennes contre des pétroliers et la ​perturbation de la production dans les pays du Golfe, maintiennent les cours ‌du pétrole brut à un niveau élevé et, pour l'instant, les mesures visant à freiner la flambée des prix ont peu d'effet.

Le ⁠secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé jeudi avoir accordé une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, actuellement bloqués en mer.

La décision des Etats-Unis d'accorder une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe, malgré les sanctions américaines, est "exceptionnelle et limitée", a déclaré vendredi le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

"La possibilité d'une hausse des prix ⁠du pétrole restant élevée, les investisseurs doivent ‌se préparer à une volatilité persistante et à une éventuelle poursuite de la baisse à court terme", estime Vasu Menon, directeur général de la stratégie ⁠d'investissement chez OCBC à Singapour.

VALEURS

A Paris, Vivendi a perdu 0,78% après la publication de ses résultats annuels la veille.

A Amsterdam, Besi a gagné 5,62% à la faveur d'informations de Reuters selon lesquelles ‌le groupe néerlandais suscite l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.

Sur le plan sectoriel, les banques, très sensibles à la conjoncture économique, ont perdu 1,12%.

A WALL STREET

À l'heure de la ⁠clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,06%, alors que le Standard & Poor's 500 abandonne 0,24% et que le Nasdaq ⁠Composite perd 0,62%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'économie britannique a ‌connu une stagnation inattendue en janvier et une croissance faible au cours des mois précédents, montrent les données officielles publiées vendredi.

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ressortie à 1,1% ​sur un an en février, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Le moral des ménages américains ‌s'est dégradé moins que prévu en mars, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Le nombre d'offres d'emplois aux États-Unis a augmenté plus fortement que prévu en janvier, montrent des données publiées vendredi ​par le département du Travail américain.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie face à un panier de devises majeures, en passe d'enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse, alors que la guerre au Moyen-Orient a poussé les investisseurs vers des valeurs refuges et pesé sur les devises sensibles aux fluctuations des cours de l'énergie, comme l'euro.

Le dollar gagne 0,61% face à un panier de devises de ⁠référence.

L'euro perd 0,62% à 1,1439 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,2 point de base à 4,2845%. Le deux ans recule de 3,3 points de base à 3,7295%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 3,1 points de base à 2,9749%. Le deux ans progresse de 2,4 points de base à 2,4299%.

PÉTROLE

Le prix du Brent a dépassé les 100 dollars le baril vendredi, lorsqu'il est apparu clairement qu'un pétrolier indien n'avait pas traversé le détroit d'Ormuz, mais avait quitté Oman à l'est du détroit, qui est fermé depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le Brent progresse de 1,51% à 101,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,48% à 97,15 dollars.

A SUIVRE LE 16 ​MARS : [L8N4010L4]

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)