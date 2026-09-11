Des nouilles Maggi au Thums Up : comment l'Inde est devenue dépendante des aliments emballés bon marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les géants occidentaux de l'alimentation transformée sont présents en Inde depuis un siècle

* Quelque 6 milliards de repas consommés chaque année en Inde sont des nouilles instantanées au masala "Maggi" de Nestlé

* Thums Up, de Coca-Cola, est devenue une marque locale dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dollars

* Les autorités de régulation indiennes envisagent désormais d’introduire des avertissements sanitaires sur les produits emballés

par Richa Naidu et Aditya Kalra

La proposition de l'Inde d'apposer des avertissements sanitaires sur certains produits alimentaires a déclenché un débat national sur la manière dont le pays en est venu à dépendre d'aliments emballés bon marché, alors que les entreprises commercialisaient des versions plus nutritives des mêmes marques sur d'autres marchés.

Avec un revenu par foyer bien inférieur à la moyenne mondiale, les Indiens sont de fervents consommateurs de produits alimentaires bon marché tels que les nouilles instantanées Maggi, propriété de Nestlé, et le Thums Up de Coca-Cola Co — offrant ainsi aux grands fabricants agroalimentaires un marché gigantesque sans grande pression pour appliquer les normes alimentaires qu’ils adoptent dans de nombreux autres pays.

Jusqu’à présent.

Portant un coup dur à l’industrie, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) a déclaré jeudi qu’elle pourrait introduire des étiquettes d’avertissement rouges plus strictes sur les aliments dépassant d’un seul coup les limites fixées par le gouvernement en matière de sucres ajoutés, de sel ou de graisses saturées, après que les juges de la Cour suprême ont remis en question le plan initial de la FSSAI prévoyant une introduction progressive.

Une teneur élevée en sucre constitue un risque particulier en Inde, qui représente environ un quart de l’ensemble des cas de diabète dans le monde, un phénomène que les experts de la santé attribuent en partie aux aliments transformés. Plus de 101 millions de personnes en Inde sont atteintes de diabète, tandis que 136 millions d’autres sont en état de prédiabète, a indiqué en juillet le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Le marché indien des aliments emballés est passé de 129,18 milliards de dollars en 2025 à 137,25 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 238,83 milliards de dollars d’ici 2034, selon le cabinet d’études IMARC Group.

Chaque année, environ 6 milliards de repas consommés dans les foyers indiens et sur les trottoirs sont des nouilles masala Maggi prêtes en deux minutes, fabriquées par le géant alimentaire suisse Nestlé NESN.S .

Maggi a lancé la première marque de nouilles instantanées en Inde en 1983, en ciblant les mères qui venaient d’entrer dans la vie active et les enfants, en tant que collation rapide du soir, avec des publicités imprimées mettant en scène des enfants en train de déguster des bols de nouilles Maggi "après l’école, après avoir joué" et disant "Maman, j'ai faim."

Le succès de ce produit a renforcé la présence de Nestlé dans ce qui est aujourd’hui la région où la société connaît la croissance la plus rapide, où toutes les variantes de Maggi sont fabriquées à base d’huile de palme, alors que de nombreuses versions vendues en Grande-Bretagne utilisent de l’huile de tournesol, plus onéreuse. De même, les barres KitKat de Nestlé en Inde contiennent moins de cacao que les versions australiennes.

"Cela fait appel à la fierté nationale: pourquoi l’Inde serait-elle lésée? Pourquoi les entreprises décident-elles à ma place que je n’ai pas les moyens de m’offrir de meilleurs ingrédients?", a déclaré Shashank Mehta, ancien responsable marketing de la filiale indienne d’Unilever.

Des ingrédients de meilleure qualité sont également plus chers et pourraient entraîner des hausses de prix sur un marché soucieux des coûts, a déclaré un ancien cadre supérieur de Nestlé, qui a souhaité rester anonyme.

Nestlé a déclaré dans un communiqué que ses recettes étaient élaborées en tenant compte des attentes des consommateurs, des préférences gustatives locales liées à la culture alimentaire, de la disponibilité des ingrédients et des conditions climatiques.

Les variations de recettes n’affectent pas la qualité des produits, a précisé Nestlé, ajoutant qu’elle proposait plus de 10 recettes régionales de KitKat à l’échelle mondiale. L’entreprise a affirmé respecter toutes les lois indiennes en matière de sécurité alimentaire et que les ingrédients étaient clairement indiqués sur les emballages.

COLÈRE DU PUBLIC

L’Inde débat depuis des années de l’introduction d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages pour signaler une teneur élevée en sucre, en sel et en matières grasses, à l’instar de celles mises en place au Chili et au Mexique, mais s’est heurtée à l’opposition du secteur, les entreprises s’inquiétant tout particulièrement du fait que de nombreux produits traditionnels indiens sont riches en sucre ou en matières grasses.

La loi chilienne de 2016 sur l’étiquetage alimentaire, qui impose l’apposition d’octogones noirs distincts sur les emballages pour chaque nutriment présent en grande quantité, a entraîné une baisse de 23,7 % des achats de boissons sucrées, ont indiqué des chercheurs.

Selon l’Association panindienne des transformateurs alimentaires, 80 % des aliments emballés en Inde pourraient être signalés comme présentant une teneur élevée en matières grasses, en sucre ou en sel en vertu de la réglementation d’étiquetage proposée.

En Inde, la pression en faveur d’un étiquetage plus strict s’est récemment intensifiée, notamment de la part des défenseurs de la santé et des influenceurs sur les réseaux sociaux.

La proposition de l’autorité de régulation de la sécurité alimentaire est intervenue dans un contexte de colère publique après que Reuters eut rapporté que le gouvernement indien avait cédé au lobbying de l’industrie en mars, lorsque Coca-Cola

KO.N et des groupes soutenant Nestlé et PepsiCo PEP.O s’étaient opposés à l’apposition d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages de produits alimentaires et de boissons.

DES MARQUES QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ REMISES EN QUESTION

Les géants occidentaux de l’agroalimentaire sont présents en Inde depuis près d’un siècle. Nestlé a commencé à commercialiser du lait concentré sucré en 1912 dans ce qui était alors une colonie britannique où la population locale vivait dans une extrême pauvreté. Unilever ULVR.L a commencé à commercialiser le "dalda" – une préparation à base d’huile végétale hydrogénée – en Inde en 1937. Ce produit offrait une alternative très abordable au ghee traditionnel, coûteux, et est rapidement devenu un incontournable dans les cuisines des classes populaires, les restaurants et les confiseries. Les entreprises étrangères se sont rapidement lancées dans la production locale afin de maintenir des prix bas.

"De nombreuses recettes en Inde ont été conçues il y a plusieurs décennies pour des consommateurs très soucieux des prix, et ces recettes ont simplement été perpétuées", a déclaré Parul Sharma, ancienne cadre chez MDLZ.O India, filiale de Mondelez, qui supervisait les ventes en supermarchés. "Pendant très longtemps, les consommateurs indiens ne se sont jamais vraiment interrogés sur les marques."

Thums Up, de Coca-Cola Co – un cola adapté au fil des décennies aux goûts locaux –, est devenu une marque pesant plus d’un milliard de dollars, vendue en Inde et exportée vers la diaspora indienne.

Thums Up ressemble à Pepsi et au Coca-Cola, mais son goût est différent. Coca-Cola Co a racheté la marque pour environ 60 millions de dollars en 1993 dans le but de la supprimer progressivement et de la remplacer par sa boisson phare. Mais les consommateurs indiens étaient si fidèles à ce goût que Coca-Cola a décidé de la conserver. Le cola traditionnel de Coca-Cola est également un pilier culturel, vendu au coin des rues avec une bonne dose d’épices sous le nom de "masala coke".

Coca-Cola n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole d’Unilever a déclaré qu’au cours des cinq dernières années, l’entreprise avait "réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la teneur en sucre et en sel de l’ensemble de son portefeuille de produits, ce qui reflète notre engagement en faveur d’une alimentation plus saine".

"Nous nous engageons depuis longtemps à améliorer la nutrition, en nous appuyant sur des normes rigoureuses fondées sur la science."

L'ancienne cadre Sharma a expliqué que l’ancrage des goûts est l’un des principaux freins qui empêchent les grandes entreprises de modifier leurs recettes.

"On ne peut pas changer une recette du jour au lendemain sans risquer de perdre une clientèle très fidèle", a déclaré l'ancienne cadre Sharma.