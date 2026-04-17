Des navires testent le détroit d'Ormuz après son ouverture et demandent des garanties de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La menace des mines n'est pas pleinement comprise, selon un avis de la marine américaine

* Les chargeurs norvégiens soulignent également l'incertitude concernant les mines

* L'OMI de l'ONU déclare qu'elle est en train de vérifier les détails

* Un groupe de navires teste la sortie d'Ormuz

(Changement de titre, ajout d'un groupe de navires tentant de quitter le Golfe sans succès) par Jesus Calero et Gus Trompiz

Un groupe de navires a tenté en vain de quitter le Golfe vendredi soir, selon les données de suivi des navires, alors que les compagnies maritimes accueillent avec prudence l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz.

Les autorités iraniennes ont déclaré vendredi que la voie d'eau principale était ouverte à l'ensemble du trafic commercial pendant un cessez-le-feu de dix jours au Liban, ce qui a entraîné une baisse des prix du pétrole et d'autres produits de base et une hausse des marchés boursiers.

Une vingtaine de navires ont commencé à naviguer vers le détroit d'Ormuz vendredi soir, mais se sont rapidement arrêtés, certains faisant demi-tour, selon les données de MarineTraffic. Il s'agit du plus grand groupe de navires à tenter le transit depuis que l'Iran a effectivement fermé le détroit en réponse aux frappes américano-israéliennes qui ont débuté le 28 février.

La raison pour laquelle les navires se sont arrêtés n'a pas été immédiatement précisée. Le groupe comprenait trois porte-conteneurs exploités par le groupe maritime français CMA CGM, qui s'est refusé à tout commentaire.

À 21 heures GMT, la plupart des navires du groupe avaient rebroussé chemin, mais les données de suivi montraient que plusieurs nouveaux navires, principalement des pétroliers, se dirigeaient vers le détroit.

Les compagnies maritimes ont accueilli avec prudence l'annonce de l'Iran, mais ont indiqué qu'elles avaient besoin d'éclaircissements supplémentaires avant de reprendre les transits, en particulier en ce qui concerne les risques de sécurité tels que la présence de mines marines.

Tous les navires commerciaux, y compris les navires battant pavillon américain, peuvent passer par le détroit, mais les plans de transit doivent être coordonnés avec le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters.

Les navires seraient confinés aux voies jugées sûres par l'Iran, tandis que les navires militaires resteraient interdits, a précisé le haut fonctionnaire.

"Nous vérifions actuellement l'annonce récente de la réouverture du détroit d'Ormuz, en termes de respect de la liberté de navigation pour tous les navires marchands et de sécurité du passage", a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence des Nations unies chargée des transports maritimes.

L'INCERTITUDE PERSISTE

L'association des armateurs norvégiens a déclaré que des questions clés restaient en suspens, notamment la présence de mines, les conditions iraniennes et la manière dont les mesures seraient mises en œuvre dans la pratique.

"Si cela représente un pas vers une ouverture, c'est un développement bienvenu", a déclaré le directeur général Knut Arild Hareide.

Le groupe de transport maritime BIMCO a mis en garde ses membres contre un retour trop rapide, citant l'incertitude concernant les menaces de mines. Un avis de la marine américaine, consulté par Reuters, a également mis en garde contre le danger des mines.

L'armateur allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE a toutefois déclaré qu'il s'efforçait de reprendre le transit "dès que possible", tout en soulignant que plusieurs questions restaient en suspens.

Son homologue danois Maersk MAERSKb.CO a déclaré qu'il suivait de près la situation. Le groupe pétrolier norvégien Frontline FRO.OL s'est refusé à tout commentaire.

Matt Wright, analyste en chef du fret chez Kpler, une société spécialisée dans la collecte de données, a également déclaré qu'il n'était pas certain que les navirespuissent emprunter les voies maritimes pour quitter le Golfe.

Une route récente imposée par Téhéran à travers ses eaux territoriales près de l'île de Larak présenterait des difficultés de navigation même si les navires n'étaient pas tenus de payer un péage et soulèverait des questions concernant la conformité et l'assurance, a-t-il ajouté.