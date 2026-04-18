Des navires marchands signalent des tirs alors qu'ils tentent de traverser Ormuz, selon des sources maritimes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Au moins deux navires marchands ont déclaré avoir été touchés par des tirs alors qu'ils tentaient de traverser le détroit d'Ormuz samedi, selon trois sources de sécurité maritime et de transport maritime.
L'impact de ces tirs n'a pas été précisé dans l'immédiat.
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