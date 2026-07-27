Des morts des deux côtés dans des échanges de tirs entre la Russie et l'Ukraine - autorités

Des frappes aériennes ukrainiennes ont fait deux morts et 17 blessés lors d'attaques dans le sud de la Russie, selon les autorités régionales russes, tandis que les responsables ukrainiennes accusent lundi la Russie de frappes qui ont fait un mort et sept blessés.

Les attaques attribuées à l'Ukraine ont visé les villes de Rostov-sur-le-Don et de Belgorod, dans le sud de la Russie, tandis que celles survenues en Ukraine ont eu lieu dans les régions de Zaporijjia, Soumy et Mykolaïv.

Dans la ville russe de Rostov-sur-le-Don, importante plaque tournante d'exportation située près de la mer d'Azov, un couple a été tué et cinq autres personnes ont été blessées, dont deux se trouvent dans un état critique, a déclaré le gouverneur régional, Yuri Slyusar, dans un message publié sur Telegram.

La chute de débris de drones a provoqué des incendies à plusieurs endroits, notamment dans des entrepôts, et les vitres d'un immeuble résidentiel ont été brisées, a-t-il ajouté.

À Belgorod, autre ville russe frontalière de l'Ukraine, une attaque de drone a blessé 12 personnes, dont deux enfants, et provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel, ont indiqué les autorités régionales.

En Ukraine, le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a pour sa part dit qu'une bombe aérienne guidée et une attaque de drone ont tué une personne et en a blessé deux autres. Cette ville du sud de l'Ukraine subit de violents bombardements depuis plusieurs mois.

Dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, une attaque à la bombe aérienne guidée russe a blessé cinq personnes, a déclaré le gouverneur régional, Oleh Hryhorov sur Telegram.

Dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, un responsable local a déclaré que des attaques de drones russes tôt lundi et dimanche contre des infrastructures portuaires avaient tué une personne et endommagé trois navires civils.

Le gouverneur régional par intérim, Heorhii Reshetilov, a précisé sur Telegram qu'un homme de 48 ans a été tué lors de cette attaque.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie et l'Ukraine démentent toutes prendre pour cible des civils alors que les deux pays sont en guerre depuis l'invasion à grande échelle menée par Moscou en février 2022.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo; avec la contribution de Anna Pruchnicka; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)